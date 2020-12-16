На Житомирщине сокращается количество больных COVID-19: впервые за 1,5 месяца меньше 8000

В течение последних двух недель в Житомирской области существенно сократилось количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные
Житомирским областным лабораторным центром.
Так, в начале месяца, 1 декабря, было официально зарегистрировано 10 168 больных
. Тогда как по состоянию на 16 декабря в области выявлено 7 484 активных больных
COVID-19. Такое количество больных зафиксировали впервые за полтора месяца. Подобные показатели были 2-6 ноября.
В течение суток на Житомирщине подтверждено 100 новых случаев, 795 человек выздоровели.
Наибольшее количество больных в г. Житомир (2861), Житомирском (749), Бердичевском (572) районах.
От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 9 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 586 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,34% коек.