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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 16 » 12:08:45

На Житомирщине сокращается количество больных COVID-19: впервые за 1,5 месяца меньше 8000

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На Житомирщине сокращается количество больных COVID-19: впервые за 1,5 месяца меньше 8000

 В течение последних двух недель в Житомирской области существенно сократилось количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.

Так, в начале месяца, 1 декабря, было официально зарегистрировано 10 168 больных. Тогда как по состоянию на 16 декабря в области выявлено 7 484 активных больных COVID-19. Такое количество больных зафиксировали впервые за полтора месяца. Подобные показатели были 2-6 ноября.

В течение суток на Житомирщине подтверждено 100 новых случаев, 795 человек выздоровели.

Наибольшее количество больных в г. Житомир (2861), Житомирском (749), Бердичевском (572) районах.

От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 9 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 586 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,34% коек.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирщина
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