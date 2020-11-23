Пандемия COVID-19: на Житомирщине зафиксировали рекордное количество больных

В Житомирской области за минувшие сутки зафиксировано 812 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра
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Всего в области с начала года подтверждено 26 966 случаев коронавируса. Выздоровели 14 890 человек, за последние сутки - 72.
От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 11 человек. По состоянию на 23 ноября коронавирус унес жизни 449 жителей Житомирской области.
Количество активных больных на Житомирщине: 11 627 человек. В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,2% коек.