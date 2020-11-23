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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 23 » 09:30:48

Пандемия COVID-19: на Житомирщине зафиксировали рекордное количество больных

Сегодня, 09:43:48 934 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пандемия COVID-19: на Житомирщине зафиксировали рекордное количество больных

 В Житомирской области за минувшие сутки зафиксировано 812 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в области с начала года подтверждено 26 966 случаев коронавируса. Выздоровели 14 890 человек, за последние сутки - 72.

От осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 11 человек. По состоянию на 23 ноября коронавирус унес жизни 449 жителей Житомирской области.

Количество активных больных на Житомирщине: 11 627 человек. В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,2% коек.

Тэги: Житомирщина, статистика, коронавирус
Комментариев: 3
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:59:30, Сегодня [Материал]
+1

всем похуй
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 10:02:31, Сегодня [Материал]
+2

Лечащим врачам, завотделениям, аптекам совсем не пофиг:)
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 14:22:55, Сегодня [Материал]
0

Ходить без масок, не соблюдать социальную дистанцию утверждая что коронавируса нет, а потом удивляться что такие "рекорды" - это так по-нашему...
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