Коронавирус в Житомире и области: за сутки 500 человек выздоровели, 8 - умерли

В Житомирской области наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации областного центра общественного здоровья, за прошедшие сутки зарегистрировано 398 новых лабораторно подтвержденных случаев.
Больше всего новых больных в Новоград-Волынском районе - 108 человек. В Житомире зафиксировали 34 случая COVID-19.
В Житомирской области продолжают болеть коронавирусом 7 231 человек. Больше всего больных в Житомире - 2 336 человек.
Также за минувшие сутки зарегистрировано 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев от COVID-19 - 290.
Есть и положительная статистика. 4 ноября на Житомирщине 501 человек преодолел вирус, 158 из них - житомиряне.
Ситуация в Украине
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514). Это новый рекорд с начала эпидемии.
За последние сутки:
- госпитализированы - 1 269 человек;
- летальных случаев - 193;
- выздоровели - 8 378 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.