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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 5 » 09:50:45

Коронавирус в Житомире и области: за сутки 500 человек выздоровели, 8 - умерли

Сегодня, 10:11:45 678 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире и области: за сутки 500 человек выздоровели, 8 - умерли

 В Житомирской области наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации областного центра общественного здоровья, за прошедшие сутки зарегистрировано 398 новых лабораторно подтвержденных случаев.

Больше всего новых больных в Новоград-Волынском районе - 108 человек. В Житомире зафиксировали 34 случая COVID-19.

В Житомирской области продолжают болеть коронавирусом 7 231 человек. Больше всего больных в Житомире - 2 336 человек.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев от COVID-19 - 290.

Есть и положительная статистика. 4 ноября на Житомирщине 501 человек преодолел вирус, 158 из них - житомиряне.


 

Ситуация в Украине


За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514). Это новый рекорд с начала эпидемии.

За последние сутки:
 
  • госпитализированы - 1 269 человек;
  • летальных случаев - 193;
  • выздоровели - 8 378 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Тэги: Житомир, статистика, коронавирус, Житомирщина
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