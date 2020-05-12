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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 12 » 10:39:01

Коронавирус в Житомирской области: количество подтвержденных случаев на 12 мая

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Коронавирус в Житомирской области: количество подтвержденных случаев на 12 мая

 В Житомирской области количество подтвержденных случаев коронавируса перевалило за пять сотен. По состоянию на утро 12 апреля зарегистрировано 525 инфицированных COVID-19, из них двое за последние сутки.

Такие данные приводит Житомирский областной лабораторный центр.
 

"Всего проведено исследований за сутки - 191, из них положительных - 8, в т.ч. 6 человек обследованы повторно. Всего проведено исследований (с нарастающим итогом) - 3134, из них 596 положительных, в т.ч. 525 - впервые выявленные", - информирует центр.


Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 182 пациента, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе - 98.

Всего на Житомирщине выздоровели от коронавирусной инфекции 54 человека, умерло - 12.


 

Коронавирус в Украине


В течение 11 мая получено 375 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 12 мая подтверждено 16023 случая COVID-19.

Всего госпитализированы 5010 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 211 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3373 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: коронавирус, Житомир, статистика
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