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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 30 » 09:42:31

Коронавирус в Житомире: за сутки 24 новых больных и одна смерть

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Коронавирус в Житомире: за сутки 24 новых больных и одна смерть

 В Житомирской области за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19. Всего в области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 1807 человек.

Оперативную информацию 30 июля предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра, передает областной совет.

Больше всего новых случаев коронавируса было обнаружено в Житомире - 24.
 
  • г. Житомир - 624, из которых 24 новых случая;
  • Житомирский - 220, из них 4 новых случая;
  • Коростенский - 166, из них 2 новых случая;
  • Любарский - 137;
  • Бердичевский - 153, из них 6 новых случаев;
  • Малинский - 67;
  • Черняховский - 67, из них 2 новых случая;
  • Коростышевский - 55;
  • Андрушевский - 46;
  • Новоград-Волынский - 53, из них 1 новый случай;
  • Чудновский - 35;
  • Лугинский - 24;
  • Романовский - 28, из них 3 новых случая;
  • Радомышльский - 23;
  • Попельнянский - 21;
  • Пулинский - 21;
  • Олевский - 16;
  • Барановский - 13;
  • Ружинский - 12;
  • Овручский - 8;
  • Хорошевский - 8, из них 1 новый случай;
  • Народичский - 6;
  • Емильчинский - 3;
  • Брусиловский - 1.

По состоянию на 30 июля переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1447 пациентов, у 16 из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки.

Также известно, что вчера в городской больнице Житомира от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 73-летний мужчина. Это 37 смерть в области с начала пандемии.
Тэги: Житомир, коронавирус, статистика
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