Коронавирус в Житомире: за сутки 24 новых больных и одна смерть

В Житомирской области за сутки выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19. Всего в области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 1807 человек.
Оперативную информацию 30 июля предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра, передает областной совет
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Больше всего новых случаев коронавируса было обнаружено в Житомире - 24.
- г. Житомир - 624, из которых 24 новых случая;
- Житомирский - 220, из них 4 новых случая;
- Коростенский - 166, из них 2 новых случая;
- Любарский - 137;
- Бердичевский - 153, из них 6 новых случаев;
- Малинский - 67;
- Черняховский - 67, из них 2 новых случая;
- Коростышевский - 55;
- Андрушевский - 46;
- Новоград-Волынский - 53, из них 1 новый случай;
- Чудновский - 35;
- Лугинский - 24;
- Романовский - 28, из них 3 новых случая;
- Радомышльский - 23;
- Попельнянский - 21;
- Пулинский - 21;
- Олевский - 16;
- Барановский - 13;
- Ружинский - 12;
- Овручский - 8;
- Хорошевский - 8, из них 1 новый случай;
- Народичский - 6;
- Емильчинский - 3;
- Брусиловский - 1.
По состоянию на 30 июля переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 1447 пациентов, у 16 из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки.
Также известно, что вчера в городской больнице Житомира от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 73-летний мужчина. Это 37 смерть в области с начала пандемии.