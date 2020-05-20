COVID-19 в Житомире: за сутки выздоровели 18 горожан

За минувшие сутки на Житомирщине лабораторным путем подтвердили 10 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 20 мая среди жителей области зарегистрировано 583 диагноза COVID-19.
Новые случаи 19 мая установлены:
- Житомир - 3 (женщина, 40 лет; женщина, 25 лет; мужчина, 25 лет);
- Житомирский район - 2 (мужчина, 60 лет; женщина, 47 лет);
- Бердичевский район - 1 (девочка, 11 лет);
- Любарский район - 2 (мужчина, 68 лет; женщина, 63 года);
- Барановский район - 2 (мужчина, 20 лет; мальчик, 16 лет).
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 195 пациентов, в Коростенском районе - 102 и в Бердичевском районе - 99.
19 мая повторное ПЦР-тестирование не выявило вирус у 43 пациентов. Это жители Житомира (18)
, Бердичевского (12), Коростенского (9), Малинского (2), Чудновского (1) и Новоград-Волынского (1) районов. В общем уже 230 жителей Житомирщины преодолели коронавирус.
Коронавирус в Украине
В течение 19 мая получено 354 уведомлений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 20 мая подтверждено 19230 случаев COVID-19. Всего госпитализированы 6090 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 564 человека. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем 5955 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.