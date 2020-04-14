В инфекционной больнице Житомира уже 14 пациентов с коронавирусом

В Житомире подтверждено 17 случаев заболевания коронавирусом. 14 больных находятся на лечении в инфекционном отделении городской больницы №1.
Об эпидситуации в Житомире по состоянию на утро 14 апреля сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"На амбулаторном лечении в самоизоляции находятся 3 пациента с коронавирусом (1 с субботы, 2 диагноза подтверждены накануне) В детской больнице - один ребенок с подозрением на коронавврусну инфекцию, из семьи, где ранее обнаружили COVID-19"
, - рассказал мэр города.
Также, по словам городского головы, еще у 7 человек подозревают коронавирус. Сейчас их анализы проверяют в лаборатории.