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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 14 » 08:55:58

В инфекционной больнице Житомира уже 14 пациентов с коронавирусом

Сегодня, 08:56:58 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В инфекционной больнице Житомира уже 14 пациентов с коронавирусом

 В Житомире подтверждено 17 случаев заболевания коронавирусом. 14 больных находятся на лечении в инфекционном отделении городской больницы №1.

Об эпидситуации в Житомире по состоянию на утро 14 апреля сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"На амбулаторном лечении в самоизоляции находятся 3 пациента с коронавирусом (1 с субботы, 2 диагноза подтверждены накануне) В детской больнице - один ребенок с подозрением на коронавврусну инфекцию, из семьи, где ранее обнаружили COVID-19", - рассказал мэр города.

Также, по словам городского головы, еще у 7 человек подозревают коронавирус. Сейчас их анализы проверяют в лаборатории.
Тэги: Житомир, статистика, коронавирус
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