Всплеск заболеваемости: за сутки в Житомире зафиксировали 11 новых больных COVID-19

В Житомирской области за минувшие сутки подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых инфицирований зафиксировали в Житомире - 11 человек. Об этом сообщает областной лабораторный центр.
"За сутки поступило сообщение о подозрении - 24. Всего проведено исследований за сутки - 198, из них положительных - 21 в том числе 20 новых"
, - информирует центр.
Новые случаи инфицирования:
- г. Житомир - 11 человек;
- Коростенский район - 1 человек;
- Андрушевский район - 1 человек;
- Житомирский район - 5 человек;
- Чудновский район - 2 человека.
По состоянию на 29 мая в Житомирской области суммарная численность заражений составляет 693 человека. Общее количество, которые выздоровели - 413 человек. Количество больных, находящихся на самоизоляции и в медицинских учреждениях - 280.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирской областной больнице вспышка COVID-19: коронавирусом заболели 16 медицинских работников
.