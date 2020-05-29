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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 29 » 11:12:09

Всплеск заболеваемости: за сутки в Житомире зафиксировали 11 новых больных COVID-19

Сегодня, 11:28:09 918 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Всплеск заболеваемости: за сутки в Житомире зафиксировали 11 новых больных COVID-19

 В Житомирской области за минувшие сутки подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых инфицирований зафиксировали в Житомире - 11 человек. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

"За сутки поступило сообщение о подозрении - 24. Всего проведено исследований за сутки - 198, из них положительных - 21 в том числе 20 новых", - информирует центр.



Новые случаи инфицирования:
 
  • г. Житомир - 11 человек;
  • Коростенский район - 1 человек;
  • Андрушевский район - 1 человек;
  • Житомирский район - 5 человек;
  • Чудновский район - 2 человека.

По состоянию на 29 мая в Житомирской области суммарная численность заражений составляет 693 человека. Общее количество, которые выздоровели - 413 человек. Количество больных, находящихся на самоизоляции и в медицинских учреждениях - 280.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской областной больнице вспышка COVID-19: коронавирусом заболели 16 медицинских работников.
Тэги: Житомир, коронавирус, статистика
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:38:06, Сегодня [Материал]
0

Заболевших врачей 16. а по области 20. Это что такое ? Пора выходить с зомбирования. Крышу рвет у людей...семьи рушатся, денег нету, голод, комуналка. поэтому происходят страшные преступления. Сегодня в Новоград Волынске убили девушку с ружья. Сегодня в Броварах 200 на 200 перестрелка . трупы загрузили в бус и увезли закапывать. Власть пытается замолчать и понизить градус. А в Одессе среди белого дня 5 киллеров без балоклав расстреливают человек. Депутата прямо в голову в Киеве три раза. В Запорожье два дня назад в ресторане девушка выпустила всю обойму прокурору в живот. И этот маховик уже никто не сможет остановить. Как вы думаете почему?
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