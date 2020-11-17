На Житомирщине за сутки 14 смертей от COVID-19 и 600 новых больных

В Житомирской области от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли 14 человек. Как сообщает областной лабораторный центр
, возраст умерших - от 48 до 82 лет.
С начала года в Житомирской области зарегистрировали 393 летальных случая от COVID-19.
Летальные случаи за минувшие сутки:
- две женщины в возрасте 79 и 72 года и 82-летний мужчина - жители города Житомир;
- 48-летняя жительница города Новоград-Волынский;
- 73-летний житель Бердичевского района;
- 49-летний житель Барановского района;
- 61-летняя жительница Брусиловского района;
- 64-летний житель Андрушевского района;
- 79-летний житель Коростышевского района;
- двое мужчин в возрасте 68 и 72 года - жители Хорошевского района;
- 74-летняя женщина и 72-летний мужчина - жители Радомишильського района;
- 66-летняя жительница Романовского района;
- 60-летняя жительница Черняховского района.
За минувшие сутки (16 ноября) зарегистрировано 600 новых лабораторно подтвержденных случаев, 578 человек выздоровели.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 54% коек.