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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 17 » 11:57:54

На Житомирщине за сутки 14 смертей от COVID-19 и 600 новых больных

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На Житомирщине за сутки 14 смертей от COVID-19 и 600 новых больных

 В Житомирской области от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли 14 человек. Как сообщает областной лабораторный центр, возраст умерших - от 48 до 82 лет.

С начала года в Житомирской области зарегистрировали 393 летальных случая от COVID-19.

Летальные случаи за минувшие сутки:
 
  • две женщины в возрасте 79 и 72 года и 82-летний мужчина - жители города Житомир;
  • 48-летняя жительница города Новоград-Волынский;
  • 73-летний житель Бердичевского района;
  • 49-летний житель Барановского района;
  • 61-летняя жительница Брусиловского района;
  • 64-летний житель Андрушевского района;
  • 79-летний житель Коростышевского района;
  • двое мужчин в возрасте 68 и 72 года - жители Хорошевского района;
  • 74-летняя женщина и 72-летний мужчина - жители Радомишильського района;
  • 66-летняя жительница Романовского района;
  • 60-летняя жительница Черняховского района.

За минувшие сутки (16 ноября) зарегистрировано 600 новых лабораторно подтвержденных случаев, 578 человек выздоровели.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 54% коек.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирщина
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