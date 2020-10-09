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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 9 » 12:51:42

Коронавирус на Житомирщине: за сутки рекордное количество больных и 6 смертей

Сегодня, 12:51:42 546 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус на Житомирщине: за сутки рекордное количество больных и 6 смертей

 За прошедшие сутки, 8 октября, на Житомирщине зарегистрировано 6 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли шестеро мужчин, состояние которых расценивалось как тяжелое:
 
  • четверо - жители г. Житомира в возрасте 60 и 87 лет и двое - 75-летние;
  • 83-летний житель Ружинского района;
  • 70-летний житель Черняховского района.

Также за последние сутки в Украине и Житомирской области зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 5804 и 260 соответственно.

На Житомирщине в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными коронавирусом 43,6% от общего количества коек.
 
Тэги: Житомирщина, коронавирус, статистика
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