Коронавирус на Житомирщине: за сутки рекордное количество больных и 6 смертей

За прошедшие сутки, 8 октября, на Житомирщине зарегистрировано 6 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Так, от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли шестеро мужчин, состояние которых расценивалось как тяжелое:
- четверо - жители г. Житомира в возрасте 60 и 87 лет и двое - 75-летние;
- 83-летний житель Ружинского района;
- 70-летний житель Черняховского района.
Также за последние сутки в Украине и Житомирской области зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - 5804 и 260
соответственно.
На Житомирщине в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными коронавирусом 43,6% от общего количества коек.