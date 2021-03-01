Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.03.2021    02:04:42
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 1 » 09:49:14

COVID-19 на Житомирщине: за 7 дней активных больных стало в полтора раза больше

Вчера, 10:18:33 1029 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
COVID-19 на Житомирщине: за 7 дней активных больных стало в полтора раза больше

 В Житомирской области наблюдается угрожающая динамика относительно заболеваемости COVID-19: в течение 7 дней количество активных больных увеличилось почти на 50%.

Как свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром, 22 февраля количество активных больных составляло 4242, тогда как по состоянию на сегодня, 1 марта, зафиксировано 6312 больных.

То есть за неделю количество активных ковид-больных выросло на 2070 человек, тогда как с 15 по 22 февраля рост был на уровне 1000 человек.



За последние сутки в области подтверждено 467 новых случаев.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом за сутки умерли 3 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 840 жителей Житомирской области.

По информации центра общественного здоровья, в больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 37,36% коек.
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 5
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 10:31:35, Вчера [Материал]

Населению пох. Все давно положили на осторожность
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:12:18, Вчера [Материал]

Все уже давно переболели, и не только ковидом, а и всевозможными гриппозными вирусами. Поэтому загонять население опять "в бутылку", как джина, постыдно и непредсказуемо. Очень жалко людей, которые умирают от этой вакцины, которую сейчас колят. Не от нее умирают, а от хронических болезней, как вы говорите. Всем желаю здоровья, а тем, кто принимает законы, еще и здравомыслия.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 15:05:30, Вчера [Материал]

Якщо всі вже перехворіли, то у лікарню кладуть спеціально підготовлених акторів?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:21:38, Вчера [Материал]

В Житомире будут вводить обязательно красную зону потому, что народ бастует против коммунально-тарифного геноцида. Уже два месяца бастует народ. И сейчас напишут, что весь город под ковидом, лишь бы чиновников никто не доставал. Приписки называются. А директора водоканала все равно надо посадить, как директора теплокоммунэнерго.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:01:46, Вчера [Материал]

С 3 марта горсполком Житомира введет красную зону карантина. Чиновники от здравоохранения раздувают статистику. Кто вместо арестованного Суслика, сейчас возглавляет здравоохранение области? Уйдут ли чиновники, как и народ на локдаун, или снова будут писать себе премии по 120 тысяч? Отменят ли сессию 11 марта? Ведь карантин для людей, или депутаты горсовета уже не люди? А Закон Украины 540 (который дал право местной власти уменьшать налоги до 0) как будете выполнять? Или опять будете говорить, что Киев виноват? Обратите внимание, многомиллионный город Киев в оранжевой зоне, или желтой, а маленький(по сравнению с Киевом) Житомир - в красной. Вот так "работает" наша местная городская власть!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus