COVID-19 на Житомирщине: за 7 дней активных больных стало в полтора раза больше

В Житомирской области наблюдается угрожающая динамика относительно заболеваемости COVID-19: в течение 7 дней количество активных больных увеличилось почти на 50%.
Как свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром
, 22 февраля количество активных больных составляло 4242, тогда как по состоянию на сегодня, 1 марта, зафиксировано 6312 больных
.
То есть за неделю количество активных ковид-больных выросло на 2070 человек, тогда как с 15 по 22 февраля рост был на уровне 1000 человек
.
За последние сутки в области подтверждено 467 новых случаев.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом за сутки умерли 3 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 840 жителей Житомирской области.
По информации центра общественного здоровья, в больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 37,36% коек.