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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 23 » 13:08:59

На Житомирщине число активных больных COVID-19 упало ниже 7000 – официальная статистика

Сегодня, 13:23:59 282 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине число активных больных COVID-19 упало ниже 7000 – официальная статистика

 В Житомирской области продолжает сокращаться количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.

По состоянию на 23 декабря на Житомирщине выявлено 6773 активных больных COVID-19. Такое количество больных зафиксировали впервые за почти два месяца. Подобные показатели были в конце октября.

Статистика на 30 октября

В течение суток в Житомирской области подтверждено 165 новых случаев, 693 человека выздоровели.

Наибольшее количество больных в г. Житомир (2584), Житомирском (602), Новоград-Волынском (524) районах.

От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 622 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 31,57% коек.

Статистика на 23 декабря
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирщина
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:34:53, Сегодня [Материал]
0

похоже что приближаемся к коллективному иммунитету, как дойдет до нас вакцина, то по сути и вакцинация ненужна будет. Много знакомых сдавшие тест на антитела получили положительный результат, оказывается переболели без симптомов или с незначительными симптомами что не обратили на них внимания.
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