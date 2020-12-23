На Житомирщине число активных больных COVID-19 упало ниже 7000 – официальная статистика

В Житомирской области продолжает сокращаться количество активных больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным лабораторным центром.
По состоянию на 23 декабря на Житомирщине выявлено 6773 активных больных COVID-19. Такое количество больных зафиксировали впервые за почти два месяца. Подобные показатели были в конце октября.
Статистика на 30 октября
В течение суток в Житомирской области подтверждено 165 новых случаев, 693 человека выздоровели.
Наибольшее количество больных в г. Житомир (2584), Житомирском (602), Новоград-Волынском (524) районах.
От осложнений, вызванных вирусом, за сутки умерли 7 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 622 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 31,57% коек.
Статистика на 23 декабря