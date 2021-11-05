Коронавирус в 2021 году убил больше людей, чем рак – городской совет

В Житомире в 2021 году количество смертей от COVID-19 больше, чем от онкологии. Об этом 5 ноября сообщил Житомирский городской совет.
На странице мэрии в соцсети опубликована статистика
за 9 месяцев 2021 года.
Сообщается, что с января по октябрь от последствий коронавируса умер 361 житомирянин. За этот же период от онкологических болезней умерли 356 горожан.
Инфаркт стал причиной смерти 102 житомирян.
В больницах Житомира по состоянию на утро 5 ноября - 572 человека
. За сутки госпитализировали 13 пациентов.