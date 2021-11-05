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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 5 » 14:25:26

Коронавирус в 2021 году убил больше людей, чем рак – городской совет

Вчера, 14:25:26 669 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в 2021 году убил больше людей, чем рак – городской совет

 В Житомире в 2021 году количество смертей от COVID-19 больше, чем от онкологии. Об этом 5 ноября сообщил Житомирский городской совет.

На странице мэрии в соцсети опубликована статистика за 9 месяцев 2021 года.

Сообщается, что с января по октябрь от последствий коронавируса умер 361 житомирянин. За этот же период от онкологических болезней умерли 356 горожан.



Инфаркт стал причиной смерти 102 житомирян.

В больницах Житомира по состоянию на утро 5 ноября - 572 человека. За сутки госпитализировали 13 пациентов.

Тэги: Житомир, коронавирус, статистика, Смерть
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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:53:20, Вчера [Материал]

Не будете лечить все помрут . Бесплатно лечить. Помирают от того что нету денег на лечение. 95% от этого и умирают. Все деньги украли газканторы и облэнэрго. и вода и чиновник с заоблачными премиями и депутаты и всех нах.й к стенке плачида
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:03:52, Вчера [Материал]

совки неизлечимы...
"бесплатно" лечить вы окончательно проскакали на майдане в 2014. Щас европа, нет денег - ползи на кладбище. Нет денег на могилу - присыплют землёй за оградой.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:54:18, Вчера [Материал]

И что вы там на весах взвешиваете..яйца?
Mira
4 Irina (Mira)   • 17:42:15, Вчера [Материал]

Почему то по Украине совсем противоположные данные.
По данным Минфина в 2021 от коронавируса умерло 8,44 % от всех умерших , а от сердечно-сосудистых 62,82 %.
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/

Абсолютно не верю нашему горсовету.
Admiral8
5 Papa (Admiral8)   • 21:44:30, Вчера [Материал]

у тех что инфаркт и инсульт - тоже был рак, просто они не дожили до рака. как видим, 80-90% всегда умирают от рака изза ежедневного потребления мяса, сахара и еды с химией. + откровенная химия в виде сигарет.
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