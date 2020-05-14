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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 14 » 09:56:16

Впервые в Украине от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

Сегодня, 10:07:16 850 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Впервые в Украине от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

 Впервые за весь период эпидемии коронавируса в Украине количество выздоровлений за сутки превысило количество новых заражений. Об этом 14 мая сообщил Центр общественного здоровья.

Так, за прошедшие сутки в Украине выздоровели 427 человек, а новых случаев инфицирования коронавирусом - 422.

По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 подтвержденных случаев COVID-19, из них летальных - 456. В общем 4143 пациента уже выздоровели.
 

"На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 222 пациентам, в том числе одному ребенку и 19 медикам", - информирует ЦОС.


В Житомирской области подтвердили инфицирования 533 человек. За последние сутки зафиксировали 3 новых случая - все в Житомире. От коронавируса в области выздоровел 81 человек.

Тэги: коронавирус, украина, статистика
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:24:05, Сегодня [Материал]
+2

ага. конечно. верю статистике "нашей"
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 12:50:35, Сегодня [Материал]
+1

Складывается впечатление, шо МОЗ Украины подаёт данные, которые таки хочет увидеть наше правительство
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:03:18, Сегодня [Материал]
+1

А был ли у нас короновирус?
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 14:20:29, Сегодня [Материал]
+1

А что нет?
kozyberda79
5 Наталия (kozyberda79)   • 15:57:39, Сегодня [Материал]
0

Из-за этого долбаного коронавируса скорая не хочет ехать к сердечникам и гипертоникам, ложись и умирай.... С третьего раза скорая приехала к моей соседке.
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