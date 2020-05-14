Впервые в Украине от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

Впервые за весь период эпидемии коронавируса в Украине количество выздоровлений за сутки превысило количество новых заражений. Об этом 14 мая сообщил Центр общественного здоровья.
Так, за прошедшие сутки в Украине выздоровели 427 человек, а новых случаев инфицирования коронавирусом - 422.
По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 подтвержденных случаев COVID-19, из них летальных - 456. В общем 4143 пациента уже выздоровели.
"На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5320 человек, из них 211 детей и 594 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких требовалось 222 пациентам, в том числе одному ребенку и 19 медикам", - информирует ЦОС.
В Житомирской области подтвердили инфицирования 533 человек. За последние сутки зафиксировали 3 новых случая - все в Житомире. От коронавируса в области выздоровел 81 человек.