Настал тот день. Средняя зарплата в Украине достигла отметки $500 - статистика

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года. Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Госстатистики Украины.



По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.



Средняя заработная плата в Житомирской области составила 9832 гривен.









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Регіони з найбільшими середніми зарплатами: 1) м. Київ 18869 грн 2) Київська обл. 13259 грн 3) Донецька обл. 13177 грн 4) Миколаївська обл. 12833 грн 5) Запорізька обл. 12249 грн Регіони з найменшими середніми зарплатами: 1) Чернігівська 8851 грн 2) Кіровоградська 9450 грн 3) Чернівецька 9608 грн 4) Івано-Франківська 9625 грн 5) Тернопільська 9651 грн Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності: 1) Фінансова та страхова діяльність 22198 грн 2) Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 20360 грн 3) Інформація та телекомунікації 19634 грн 4) Професійна, наукова та технічна діяльність 17534 грн 5) Промисловість 13652 грн Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності: 1) Тимчасове розміщування й організація харчування - 7208 грн 2) Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 8505 грн 3) Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9412 грн 4) Освіта 9695 грн 5) Операції з нерухомим майном 10093 грн

Стоит отметить, что в декабре выплаты значительно превышают средние по году и декабрьская номинальная зарплата не показательна для ситуации в целом.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 18869 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8851 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22198 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 8505 грн и "Временное размещения и организация питания" - 7280 грн.