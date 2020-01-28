Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 29.01.2020    03:02:57
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Январь » 28 » 17:06:40

Настал тот день. Средняя зарплата в Украине достигла отметки $500 - статистика

Вчера, 17:33:40 1366 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Настал тот день. Средняя зарплата в Украине достигла отметки $500 - статистика

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года. Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Госстатистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.
 

Средняя заработная плата в Житомирской области составила 9832 гривен.
 

зарплата в Україні в 2020

зарплата в Україні в 2020
ukrstat.gov.ua
 

Регіони з найбільшими середніми зарплатами:

  1. 1) м. Київ 18869 грн
  2. 2) Київська обл. 13259 грн
  3. 3) Донецька обл. 13177 грн
  4. 4) Миколаївська обл. 12833 грн
  5. 5) Запорізька обл. 12249 грн

 

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

  1. 1) Чернігівська 8851 грн
  2. 2) Кіровоградська 9450 грн
  3. 3) Чернівецька 9608 грн
  4. 4) Івано-Франківська 9625 грн
  5. 5) Тернопільська 9651 грн

 

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

  1. 1) Фінансова та страхова діяльність 22198 грн
  2. 2) Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 20360 грн
  3. 3) Інформація та телекомунікації 19634 грн
  4. 4) Професійна, наукова та технічна діяльність 17534 грн
  5. 5) Промисловість 13652 грн

 

Найменша середня зарплата за видами економічної діяльності:

  1. 1) Тимчасове розміщування й організація харчування - 7208 грн
  2. 2) Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 8505 грн
  3. 3) Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9412 грн
  4. 4) Освіта 9695 грн
  5. 5) Операції з нерухомим майном 10093 грн

 

Стоит отметить, что в декабре выплаты значительно превышают средние по году и декабрьская номинальная зарплата не показательна для ситуации в целом.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 18869 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8851 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10000 до 11000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 22198 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 8505 грн и "Временное размещения и организация питания" - 7280 грн.

Тэги: зарплата, статистика, украина
Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:48:38, Вчера
+4

Министр Нафтогаза получает 10 миллионов 800 тысяч в месяц и таких как он ушлепков весь Киев . их зарплаты есть в 500 долларах?
Yur4ik61
2 Yurik (Yur4ik61)   • 18:10:20, Вчера
+2

Пиздят.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 18:55:47, Вчера
+7

Наконец то удалось подогнать статистику красиво.
Среднюю зарплату нужно считать только по простым профессиям без менеджеров и директоров.
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 19:21:27, Вчера
+3

На сьогодні зарплати, навіть такі витягнуті за вуха 500 уе (на якому цікаво підприємстві у Житомирі така зарплатня??!), це вже не ті 500 уе, що були наприклад у 2010 році. Ціни та тарифи з'їли навіть доларовий еквівалент, он до міністерка на 36000грн не може бідолаха дитину прокормити. Треба в міністерствах підняти зарплатні до 2-3 млн. грн. за місяць тоді середня зросте ще вище! - проблема вирішена. Епоха бідності скінчилась! :)
Гражданин
5 Гражданин (Гражданин)   • 01:10:57, Сегодня
-1

Вы много людей сегодня знаете у кого ЗП ниже чем 10 тысяч?
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 01:43:57, Сегодня
0

Да. Ну зайдите на сайты где размещают вакансии и посмотрите какие там предлагают зарплаты - в основном до 8 тыс. грязными.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus