Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел
.
На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев
, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.
Министерство подчеркнуло, что угрозы здоровью граждан отсутствуют.
"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - сообщает МВД.
Около 9:40 самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего он должен отправиться в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных повезут на автобусах в медицинский центр в Полтавской области.
Между тем жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.
МВД предупредило, что все попытки помешать размещению эвакуированных граждан или их обсервации будут прекращены Национальной полицией и Национальной гвардией в соответствии с требованиям закона и решению правительственного штаба.
Эвакуированных из Китая украинцев везут на Полтавщину: там местные устроили акцию протеста. ФОТО
Порошенку с Вакарчуком отправил....
закупили вевропе пылесосы специальные
пропылесосят и завтра в Хургаду улетит
https://tinyurl.com/vjoexly
Потом наступает коцюбка головного мозга и летальный исход.
Для этого нам нужен Коцюбко-президент, Коцюбко-премьер министр и Коцюбки-народные депутаты в количестве 226 шт. Итого минимум 228 Коцюбок.
Когда тебе поднимут веки.