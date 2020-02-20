Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 20.02.2020    18:16:41
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 20 » 11:15:44

Эвакуированных из Китая украинцев везут на Полтавщину: там местные устроили акцию протеста. ФОТО

Сегодня, 11:22:44 1566 29 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Эвакуированных из Китая украинцев везут на Полтавщину: там местные устроили акцию протеста. ФОТО

 Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.

Министерство подчеркнуло, что угрозы здоровью граждан отсутствуют.
 

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - сообщает МВД.


Около 9:40 самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего он должен отправиться в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных повезут на автобусах в медицинский центр в Полтавской области.



Между тем жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

МВД предупредило, что все попытки помешать размещению эвакуированных граждан или их обсервации будут прекращены Национальной полицией и Национальной гвардией в соответствии с требованиям закона и решению правительственного штаба.

Тэги: коронавирус, Ухань, эвакуация, украина
Комментариев: 29
melan
1 melan (melan)   • 11:44:04, Сегодня
+8

президент встречал самолет????
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 12:28:07, Сегодня
0

занят был
Порошенку с Вакарчуком отправил....
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:12:07, Сегодня
-6

Нах.ра вы их везете в Украину? Заплатите Китайцам за содержание , питание, лечение. Таким образом уменшите риск распространения. Или вводите карантин в Полтаве.
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 12:20:20, Сегодня
+4

Нах.ера везти украинцев в Украину? Совсем сошел с ума?
garold
6 Кonstantin (garold)   • 12:23:31, Сегодня
+2

Чего же ты не заплатил за китайцев строящих объездную в Житомире?Ты про какой риск если их через Борисполь без проблем пустили к нам в страну?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:19:42, Сегодня
-6

Я точно знаю. что при вспышке все города и села будут отгораживатся блок постами . шлагбаумами и никакая гвардия и правительственный штаб не смогут остановить цепную реакцию. А самолет зараженный будете сжигать? Он ведь уже не пригоден к експлуатации. Если его не сжечь публично..тогда люди уже не будут летать этой авиокомпанией
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 12:22:31, Сегодня
+5

А самолет зараженный?
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 12:29:32, Сегодня
-1

нет конечно
закупили вевропе пылесосы специальные
пропылесосят и завтра в Хургаду улетит
zt-gregori
7 Игорь (zt-gregori)   • 12:26:15, Сегодня
0

"Співвласник SkyUp Олександр Альба повідомляє, що літак його авіакомпанії, який здійснював евакуацію, пройде спеціальну санітарну обробку: дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап".
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 12:26:56, Сегодня
-1

Хороший демотиватор з цього питання склепали в інеті
https://tinyurl.com/vjoexly
melan
17 melan (melan)   • 12:51:57, Сегодня
+2

Наши люди уже давно и так заражены смертельным вирусом скотства и безразличия к ближнему.
lg2013
28 lg (lg2013)   • 15:59:19, Сегодня
-4

Скотство - піддавати смертельній небезпеці тисячі людей. Хто захистить взавтра полтавських дітей? Які в нас умови і який контроль всі знають.
melan
9 melan (melan)   • 12:27:17, Сегодня
+6

Очередной раз опозорились на весь мир. Ни в одной стране мира не было акций протеста куда бы ни возвращались граждане из китая. А тут показали свое лицо.
ZVEZDA
19 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:57:39, Сегодня
0

На 9. тут показана тупість і не спроможність кабміну щось вирішувати. Кітайці за 10 днів побудували шпиталь. А ми місце не можем знайти. І постійно ціх людей хочемо спихнути комусь. А чому не побудувати в полі модульний табір? Швидко! І ніхто протестувати не буде. І людей розмістять в нормальних умрвах.
melan
24 melan (melan)   • 14:08:43, Сегодня
+2

Зачем в поле модули. Надо было над океаном сбить самолет и проблем нет. И никто на трассе покрышки жечь не будет. Средневековье вернулось в Украину. Хотя судя по тому как мы живем в феодальном обществе, оно никуда и не уходило.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:30:12, Сегодня
-4

Они ведь в самолете дышали. а эта зараза передается воздушно-капельным путем. А как они очистят шахты нагнетания воздуха? Первое страдает нос, он чернеет, затем человек слепнет
leon_ztmr
13 Алексей (leon_ztmr)   • 12:35:43, Сегодня
+6

"Первое страдает нос, он чернеет, затем человек слепнет"

Потом наступает коцюбка головного мозга и летальный исход.
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:38:55, Сегодня
-2

Ты не прав . потом судорги , паралич и только после этого смерть.
melan
15 melan (melan)   • 12:46:01, Сегодня
+2

какой процент смертности???
viking62
16 viking (viking62)   • 12:51:36, Сегодня
+3

Сегодня с утра по ящику чиновник говорил, что ИНОСТРАНЦЕВ НА САМОЛЕТЕ НЕТ! Никому верить нельзя, а чиновникам, особенно когда они заявляют-ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ....
viking62
18 viking (viking62)   • 12:54:36, Сегодня
0

...и добавлю, австралийцы, для этих целей выделили остров, америкосы-военную базу! А у нас Полтавщину
melan
20 melan (melan)   • 13:08:04, Сегодня
+1

Хватит ныть, как говорил Далай Лама- Ни на небе, ни среди океана, ни в горной расселине, если в нее проникнуть, не найдется такого места на земле, где бы живущего не победила смерть.
AlexIvanov
21 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:26:06, Сегодня
+1

" Где бы живущего не победила смерть"это абстрактные слова. Береженного Бог бережет, а вот это реальность
AlexIvanov
22 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:40:34, Сегодня
+1

Наш короновирус -це Верховна Рада. Як нам побороти цю эпідемию? Як зробити щоб народ повернувся з рабства. щоб були робочі місця, щоб комуналка сдешевіла, щоб заводи і фабрики запрацювали. щоб діти не боліли жахливими хворобами , щоб війна терміново закінчилася, щоб лікарні не закривали, щоб Конституцію не плюндрували, щоб стариків не ображали. Я к побороти саме цю епідемію?
leon_ztmr
23 Алексей (leon_ztmr)   • 13:56:57, Сегодня
+1

"Я к побороти саме цю епідемію?"

Для этого нам нужен Коцюбко-президент, Коцюбко-премьер министр и Коцюбки-народные депутаты в количестве 226 шт. Итого минимум 228 Коцюбок.
AlexIvanov
25 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:11:45, Сегодня
+1

Вот ядовитый( а может и не ядовитый) ты человек и с нескрываемым сарказмом. Ты мне скажи когда Я увижу радостных. улыбающихся людей на улицах Житомира?
leon_ztmr
26 Алексей (leon_ztmr)   • 14:32:48, Сегодня
+2

"Ты мне скажи когда Я увижу радостных. улыбающихся людей на улицах Житомира?"

Когда тебе поднимут веки.
melan
27 melan (melan)   • 14:40:41, Сегодня
+1

Народ будет радоваться и улыбаться на улице, когда продажные и вороватые чиновники будут висеть на фонарных столбах вдоль улиц.
Dimm
29 Димм (Dimm)   • 16:27:09, Сегодня
+1

"щоб заводи і фабрики запрацювали" - где были заводы и фабрики теперь торговые центры, супермаркеты или пустыри
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus