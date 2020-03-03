Коронавирус в Украине: уже зарегистрирован первый случай

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом. Первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах. Об этом 3 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
1 марта Ляшко говорил, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавирус у человека, который вернулся из Италии - теперь оно подтвердилось.
По состоянию на 3 марта в мире подтвердили 91317 случаев заболевания коронавирусом. Погибло 3116 человек, вылечились - 48002.
Ранее в мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в Житомире
. При появлении таких симптомов
, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51
.
В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус
, при необходимости их количество могут увеличить.