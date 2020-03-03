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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 3 » 11:32:12

Коронавирус в Украине: уже зарегистрирован первый случай

Сегодня, 11:45:59 1956 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Украине: уже зарегистрирован первый случай

 В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом. Первый случай обнаружили в результате тестирования в Черновцах. Об этом 3 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

1 марта Ляшко говорил, что в Черновцах проверяют подозрение на коронавирус у человека, который вернулся из Италии - теперь оно подтвердилось.

По состоянию на 3 марта в мире подтвердили 91317 случаев заболевания коронавирусом. Погибло 3116 человек, вылечились - 48002. 


 
Ранее в мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в ЖитомиреПри появлении таких симптомов, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51.

В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус, при необходимости их количество могут увеличить.
Тэги: украина, коронавирус, Здоровье, вирус
Комментариев: 6
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:10:48, Сегодня [Материал]
0

И какого хрена, те кто из Италии не помещались на карантин. Но зная западенцев, которые за рубль в церкве перднут, они и с вирусом в Украину запустят
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:56:11, Сегодня [Материал]
+1

В Украине сейчас вовсю ходит грипп, уже 42 человека умерло. И никто ничего, все нормально. Смертность от короновируса на 1,5% выше, чем от обычного гриппа - паника на весь мир.
melan
3 melan (melan)   • 13:40:59, Сегодня [Материал]
+1

Интересно, умерших от этого вируса будут кремировать как в Китае???
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:47:29, Сегодня [Материал]
+4

шины вокруг Черновцов уже жгут?
den2016
5 Деня (den2016)   • 14:36:09, Сегодня [Материал]
+2

Апчхи, сори, я чихнул на ленту коментариев
2257343
6 Оксана (2257343)   • 16:51:35, Сегодня [Материал]
+1

Ничего страшного я в маске :)
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