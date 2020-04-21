Минздрав предлагает смягчить карантин, но продлить его до 12 мая

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", – сказал он.
"Например, прогулки в парках, однако эти прогулки будут ограничены, ограничены в количестве людей, относительно средств индивидуальной защиты во время прогулки. Очень четкие критерии будут определены в этом постановлении. Также мы будет предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанции, средств защиты, термоскрининга на входе. Также еще планируется ряд смягчений, но все они будут четко регламентированы, как будет возможно посещать то или иное место", – пояснил министр.
Да кому нужны ваши музЭи с библиотеками?? У вас экономика уже загнулась, дебилы зеленые.
Вы либо введите ЖЕСТКИЙ карантин без всяких московских попов, либо отмените полностью тот недокарантин, который есть сейчас.
Зачем страны между собой воюют, какая главная цель? Устранить конкурента (и/или подчинить его себе). Как? Очень просто - угробить его экономику, да так, чтобы он десятки лет болтался в нищете и молил о помощи.
Современный метод - не военный, а финансово-экономический. Просто санкции уже плохо работают (Венесуэла, Куба, Сев. Корея...) и некоторые Ким Чен Ыны с Мадурами начинают бузить. Неприятно. А давайте, остановим экономику всего мира? Останутся только самые сильные - а более слабые окажутся у нас в подчинении, - подумали они.
Ну, и вот... Только, что-то подсказывает, что свои силы они переоценили.
А удалось только захватить Крым и часть Донбасса;)
Иногда вирус это просто вирус, а не " злые американцы, которые никак не дают захватнической Расее подняться с колен и восстановить совок".
А дебиловизора у меня вообще нет.
Не, ну серьезно. Зачем себя так ограничивать. Если бы был третий вариант - я бы и ему нашел место.