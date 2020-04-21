Минздрав предлагает смягчить карантин, но продлить его до 12 мая

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", – сказал он.

"Например, прогулки в парках, однако эти прогулки будут ограничены, ограничены в количестве людей, относительно средств индивидуальной защиты во время прогулки. Очень четкие критерии будут определены в этом постановлении. Также мы будет предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанции, средств защиты, термоскрининга на входе. Также еще планируется ряд смягчений, но все они будут четко регламентированы, как будет возможно посещать то или иное место", – пояснил министр.