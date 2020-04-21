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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 21 » 15:59:34

Минздрав предлагает смягчить карантин, но продлить его до 12 мая

Сегодня, 16:24:34 856 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минздрав предлагает смягчить карантин, но продлить его до 12 мая

 Правительство намерено принять решение о продлении карантина в Украину, а Министерство здравоохранения подаст предложение о продлении ограничительных мер до 12 мая.

Об этом на брифинге 21 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство планирует продлить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом – он ожидается в начале мая.
 

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", – сказал он.


Степанов также отметил, что Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мер.
 

"Например, прогулки в парках, однако эти прогулки будут ограничены, ограничены в количестве людей, относительно средств индивидуальной защиты во время прогулки. Очень четкие критерии будут определены в этом постановлении. Также мы будет предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанции, средств защиты, термоскрининга на входе. Также еще планируется ряд смягчений, но все они будут четко регламентированы, как будет возможно посещать то или иное место", – пояснил министр.


Напомним, карантин в Украине действует больше месяца – он был введен с 12 марта.
Тэги: Карантин, украина, коронавирус
Комментариев: 10
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:36:53, Сегодня [Материал]
0

Клинические дебилы.... как и все зеленые выродки, впрочем...

Да кому нужны ваши музЭи с библиотеками?? У вас экономика уже загнулась, дебилы зеленые.
Вы либо введите ЖЕСТКИЙ карантин без всяких московских попов, либо отмените полностью тот недокарантин, который есть сейчас.
Koron
4 Koron (Koron)   • 16:58:26, Сегодня [Материал]
0

Вообще, похоже на глобальную тему. Тут "зеленые" только слепо выполняют чужую волю.

Зачем страны между собой воюют, какая главная цель? Устранить конкурента (и/или подчинить его себе). Как? Очень просто - угробить его экономику, да так, чтобы он десятки лет болтался в нищете и молил о помощи.

Современный метод - не военный, а финансово-экономический. Просто санкции уже плохо работают (Венесуэла, Куба, Сев. Корея...) и некоторые Ким Чен Ыны с Мадурами начинают бузить. Неприятно. А давайте, остановим экономику всего мира? Останутся только самые сильные - а более слабые окажутся у нас в подчинении, - подумали они.

Ну, и вот... Только, что-то подсказывает, что свои силы они переоценили.
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:02:47, Сегодня [Материал]
0

Да да конечно;)) Сейчас Расея кааак поднимется с колен;)) Как там дела с перепоказыыванием, а то 6 лет уже прошло;)
А удалось только захватить Крым и часть Донбасса;)
Koron
8 Koron (Koron)   • 17:10:19, Сегодня [Материал]
-1

Хоть какое-то объяснение происходящего нужно искать. Или ты предпочитаешь сидеть дома и смотреть ТВ о страшном вирусе, как всех призывают?
Antisvinomir1
9 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:13:42, Сегодня [Материал]
0

Да я дома не сижу, я на улице каждый день.
Иногда вирус это просто вирус, а не " злые американцы, которые никак не дают захватнической Расее подняться с колен и восстановить совок".

А дебиловизора у меня вообще нет.
Koron
10 Koron (Koron)   • 17:53:19, Сегодня [Материал]
-1

А в голове два варианта одновременно не помещаются? ))
Не, ну серьезно. Зачем себя так ограничивать. Если бы был третий вариант - я бы и ему нашел место.
Koron
2 Koron (Koron)   • 16:44:12, Сегодня [Материал]
+1

Парки, музеи, библиотеки... то есть, экономику спасть никто не собирается.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:47:00, Сегодня [Материал]
0

Ну так у власти твои любимые зеленые выродки. Или ты за ОПЗЖ как всегда?
Koron
5 Koron (Koron)   • 17:01:00, Сегодня [Материал]
+1

Я за всех
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 17:02:11, Сегодня [Материал]
0

Турчинов, вернись....
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