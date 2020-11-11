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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 11 » 14:45:52

В Украине вводят карантин выходного дня: что закроют уже в ближайшую субботу

Сегодня, 15:08:27 1390 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине вводят карантин выходного дня: что закроют уже в ближайшую субботу

 Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня, начиная с 14 ноября. Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября.

Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, передает "Обозреватель".

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что в течение последнего месяца в Украине фиксировался экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. Следовательно, существенно увеличилась нагрузка на больницы и украинских врачей.
 

"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", - сказал глава Кабмина.


"Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине карантина выходного дня", - добавил он.

Правительство возобновит и расширит программы поддержки бизнеса, которые действовали при введении карантина весной.

Речь идет о таких программах поддержки:
 
  • Компенсация части зарплаты рабочих в связи с простоем производства;
  • Выплаты на детей физических лиц предпринимателей;
  • Вместе с Торговой палатой В то же время правительство уверяет, что поддержит предпринимателей разрабатывают упрощенный механизм реализации поддержки в форс-мажорных обстоятельствах в связи с карантином выходного дня;
  • Программа кредитов для бизнеса "5-7-9". Также предложена программа под 0%, которую будет финансировать государство за счет госбюджета.


Что такое карантин выходного дня?


Карантин выходного дня - это жесткие ограничения, которые будут действовать только в субботу и воскресенье. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса.

На выходных закроют:
 
  • большинство магазинов;
  • театры и кинотеатры;
  • спортзалы;
  • фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ;
  • кафе и рестораны будут работать на только на вынос.

Разрешена работа:
 
  • аптек и ветаптек;
  • заправок;
  • продуктовых магазинов;
  • транспорта.

Тэги: украина, Карантин, коронавирус
Комментариев: 2
tester
1 Maykivets (tester)   • 16:04:39, Сегодня [Материал]

В спортзалах на вихідних якраз набагато менше відвідувачів, в рази менше, тому - не раціонально закривати спортзали на вихідних.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 17:18:42, Сегодня [Материал]

Грубо кажучи, якщо людина хотіла уникати - вона уникала, а хто ходив той і піде все одно, але от тільки тепер замість двох вихідних і 5 робочих днів, лишається лише 5 робочих коли це зможе зробити і якщо людина працює, то це означає що лише після роботи, а не протягом дня у вихідні, а це означає що у будні кількість відвідувачів може збільшитись у вечірні години. А це ніяк не боротьба з коронавірусом коли всі замість того щоб розподілитись у часі відвідують, скупчуються протягом вечірніх годин.
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