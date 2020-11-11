В Украине вводят карантин выходного дня: что закроют уже в ближайшую субботу

Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня, начиная с 14 ноября. Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября.
Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника
, передает "Обозреватель
".
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления отметил, что в течение последнего месяца в Украине фиксировался экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. Следовательно, существенно увеличилась нагрузка на больницы и украинских врачей.
"Именно поэтому правительство и Минздрав, вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине карантина выходного дня"
"Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все они идут на усиление карантинных мероприятий, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна", - сказал глава Кабмина.
, - добавил он.
Правительство возобновит и расширит программы поддержки бизнеса, которые действовали при введении карантина весной.
Речь идет о таких программах поддержки:
- Компенсация части зарплаты рабочих в связи с простоем производства;
- Выплаты на детей физических лиц предпринимателей;
- Вместе с Торговой палатой В то же время правительство уверяет, что поддержит предпринимателей разрабатывают упрощенный механизм реализации поддержки в форс-мажорных обстоятельствах в связи с карантином выходного дня;
- Программа кредитов для бизнеса "5-7-9". Также предложена программа под 0%, которую будет финансировать государство за счет госбюджета.
Что такое карантин выходного дня?
Карантин выходного дня - это жесткие ограничения, которые будут действовать только в субботу и воскресенье. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса.
На выходных закроют:
Разрешена работа:
- большинство магазинов;
- театры и кинотеатры;
- спортзалы;
- фуд-корты и развлекательные зоны в ТРЦ;
- кафе и рестораны будут работать на только на вынос.
- аптек и ветаптек;
- заправок;
- продуктовых магазинов;
- транспорта.