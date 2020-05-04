Карантин в Украине продлили, но с 11 мая разрешат гулять в парках

Кабинет министров решил продлить действие карантина в Украине до 22 мая. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине"
, - сказал премьер-министр.
Вместе с тем, в правительстве анонсировали снятие некоторых карантинных ограничений с 11 мая
.
"Мы много общались с представителями бизнеса. Понимаем потребности и запросы бизнеса, и сегодня созвали внеочередное заседание, во время которого планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, которому надо время, чтобы подготовиться к безопасным условиям работы", - отметил глава правительства.
Денис Шмыгаль сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха
.
Кроме того, будет разрешено работать
салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.
"Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления", - отметил Денис Шмыгаль.
Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами
, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.
"Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая", - сообщил глава правительства.
В то же время он отметил, что пока в Украине действуют карантинные ограничения: "До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей, которые сейчас фактически на передовой. Очень важно правильно завершать процесс карантина"
.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин
с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина
. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. По состоянию на 4 мая, в Украине лабораторно подтвержден 12331 случай COVID-19
, в частности 303 летальных.