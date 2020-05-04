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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 4 » 14:13:51

Карантин в Украине продлили, но с 11 мая разрешат гулять в парках

Вчера, 14:34:56 1939 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин в Украине продлили, но с 11 мая разрешат гулять в парках

 Кабинет министров решил продлить действие карантина в Украине до 22 мая. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебание кривой заболеваемости у нас в Украине", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем, в правительстве анонсировали снятие некоторых карантинных ограничений с 11 мая.
 

"Мы много общались с представителями бизнеса. Понимаем потребности и запросы бизнеса, и сегодня созвали внеочередное заседание, во время которого планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, которому надо время, чтобы подготовиться к безопасным условиям работы", - отметил глава правительства.


Денис Шмыгаль сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.
 

"Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления", - отметил Денис Шмыгаль.


Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.
 

"Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая", - сообщил глава правительства.


В то же время он отметил, что пока в Украине действуют карантинные ограничения: "До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей, которые сейчас фактически на передовой. Очень важно правильно завершать процесс карантина".

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. По состоянию на 4 мая, в Украине лабораторно подтвержден 12331 случай COVID-19, в частности 303 летальных.
Тэги: украина, Карантин, коронавирус
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:13:21, Вчера [Материал]
+2

Разносщиками вируса являются депутаты Верховного Совета которых я постоянно вижу в сесионном зале. Как бы их там и закрыть на карантин? ...дней так на 50 ...помоему столько я выседел дома. Доверия к власти нету. У людей закончилась еда. поэтому назревают голодные бунты. Таймер тикает и развязка приближается.
melan
4 melan (melan)   • 20:02:35, Вчера [Материал]
-2

когда количество смертей от вируса будет дясятки а то и сотни тысяч, то никто уже бунтовать не будет. будут согласны сидеть на хлебе и воде абы выжить.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:17:19, Вчера [Материал]
+4

В парках люди и без Шмыгаля дышат воздухом.
viking62
3 viking (viking62)   • 17:25:51, Вчера [Материал]
+1

А что значит "Карантин продолжается, но ограничения сняты"
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