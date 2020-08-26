Адаптивный карантин в Украине продлевают еще на 2 месяца

Кабинет Министров продлит действие адаптивного карантина до 1 ноября 2020 в связи с ухудшением эпидемической ситуации по COVID-19.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ
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"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца. Ограничения и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до 1 ноября", - сказал Шмыгаль.
По его словам, сейчас власть готовит больницы к приему больных в рамках второй волны COVID-19, закупают средства индивидуальной защиты медиков.
Глава правительства поблагодарил медиков за их работу в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за лечение больных, а также призвал людей соблюдать простые правила безопасности - носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.
В Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 670. Всего в Украине зарегистрировано 2 354 смерти от COVID-19. Выздоровели - 53 454 человека. Сейчас болеют - 54 277 человек.
Адаптивный карантин в Украине
С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны. Большинство районов Житомирщины сейчас в "желтой" зоне
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