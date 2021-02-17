Украина возвращается к адаптивному карантину. Когда он начнет действовать и что изменится?

Кабинет министров возвращает адаптивный карантин, который предусматривает разделение регионов Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 февраля, информирует «Громадське
».
Адаптивный карантин начнет действовать с 24 февраля
. Регионы предлагают поделить на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантин будет зависеть от эпидемической ситуации.
«Зеленый» уровень
предусматривать пересмотр или частичную отмене карантина. Его могут ввести по всей Украине, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.
«Желтый» уровень
автоматически вводят для всей страны. В этой зоне действуют ограничения, которые действуют сейчас, но с некоторыми смягчениями:
«Оранжевый» уровень
- будут разрешаться массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² или заполненность зала до 50%;
- позволят посещать учебные заведения группами более 20 человек;
- заведения питания смогут работать до 24:00 (сейчас до 23:00);
- зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%. Именно это смягчение начнет действовать с 18 февраля.
не предполагает усиление карантина, но «сигнализирует о потенциальной опасности — приближении к «красному» уровню». Этот уровень могут вводить, если в регионе в течение недели есть превышение по одному из следующих показателей:
- загруженность коек с кислородом в регионе превышает 65%;
- более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
- возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
- менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.
В то же время местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения, если их регион попал в эту зону. Также министр здравоохранения Максим Степанов предложил регулярно на сайте Кабмина или Минздрава обновлять данные о соответствии регионов этим показателям.
«Красный» уровень
будут вводить, если в течение трех дней подряд будет превышение хотя бы двух показателей. Эту зону будет вводить общенациональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. На местах должны ввести ограничения этого уровня в течение 48 часов после решения комиссии.
В «красной» зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Тогда будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.
Кроме возвращения к адаптивному карантину, правительство продлило действие общенационального карантина до 30 апреля.