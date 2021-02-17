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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 17 » 15:21:12

Украина возвращается к адаптивному карантину. Когда он начнет действовать и что изменится?

Вчера, 15:29:12 1167 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина возвращается к адаптивному карантину. Когда он начнет действовать и что изменится?

 Кабинет министров возвращает адаптивный карантин, который предусматривает разделение регионов Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 февраля, информирует «Громадське».

Адаптивный карантин начнет действовать с 24 февраля. Регионы предлагают поделить на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, в которых карантин будет зависеть от эпидемической ситуации.

«Зеленый» уровень предусматривать пересмотр или частичную отмене карантина. Его могут ввести по всей Украине, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.

«Желтый» уровень автоматически вводят для всей страны. В этой зоне действуют ограничения, которые действуют сейчас, но с некоторыми смягчениями:
 
  • будут разрешаться массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² или заполненность зала до 50%;
  • позволят посещать учебные заведения группами более 20 человек;
  • заведения питания смогут работать до 24:00 (сейчас до 23:00);
  • зрителям разрешат посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест может быть до 50%. Именно это смягчение начнет действовать с 18 февраля.

«Оранжевый» уровень не предполагает усиление карантина, но «сигнализирует о потенциальной опасности — приближении к «красному» уровню». Этот уровень могут вводить, если в регионе в течение недели есть превышение по одному из следующих показателей:
 
  • загруженность коек с кислородом в регионе превышает 65%;
  • более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
  • возрастание числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
  • менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;
  • коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных превышает 20%.

В то же время местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения, если их регион попал в эту зону. Также министр здравоохранения Максим Степанов предложил регулярно на сайте Кабмина или Минздрава обновлять данные о соответствии регионов этим показателям.

«Красный» уровень будут вводить, если в течение трех дней подряд будет превышение хотя бы двух показателей. Эту зону будет вводить общенациональная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. На местах должны ввести ограничения этого уровня в течение 48 часов после решения комиссии.

В «красной» зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Тогда будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Кроме возвращения к адаптивному карантину, правительство продлило действие общенационального карантина до 30 апреля.
Тэги: украина, Карантин, коронавирус
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Комментариев: 8
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:47:04, Вчера [Материал]

Правильно! Рабы должны забыть само понятие СВОБОДА...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:59:33, Вчера [Материал]

лайк
я уже думал за електрику рассчитацца, а так можно ещё 2 месяца поэкономить
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:24:07, Вчера [Материал]

КАРАНТИН РАЗДУТЫЙ ....ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ.
kmitliva
4 Galina (kmitliva)   • 16:37:25, Вчера [Материал]

Может и раздутый. Но грипп никто не отменял...(((((
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 17:56:01, Вчера [Материал]

... а туберкулез отменили(((
Stiven30
6 Дмитрий (Stiven30)   • 20:44:42, Вчера [Материал]

Всех с началом вакцинации спасибо министру здавоохранения :)
Fedya
7 Jose (Fedya)   • 21:01:15, Вчера [Материал]

вакцинация только после регистрации завещания нотариусом....
FED8
8 FED8 (FED8)   • 21:56:20, Вчера [Материал]

Коронавирус работает или распостраняеться . Кому как звучит . Но без справки о вакцинировании не будет пенсий и перемещений по городу . Ну как при немцах аусвайс . Кстати Германия с вчерашнего дня закрыла границу с Австрией , Чехией и т. д. . Без теста не впускают . Люди полдня стоят на морозе . А вы ругаете клятый совок . И неизвестно что на той палочке для теста . Может заражалка-вирус . Ведь на вакцинировании можно заработать . Буржуазный строй - он такой
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