Все здоровые: китайских строителей выпустили из карантина в пригороде Житомира

В пригороде Житомира завершился карантин для китайских строителей, которые проводят реконструкцию северной объездной города.
Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на начальника Управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николая Суслика. По его словам, ни один из китайцев не заболел, после карантина они продолжат работать в своей компании.
Он также сообщил, что в марте китайская компания ожидает возвращения в Житомирский район еще 30 своих работников, которые тоже будут находиться на карантине.
Как сообщал «Журнал Житомира
», из-за вспышки коронавируса изолировали 12 работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited. Китайцы были на карантине в жилых боксах под Житомиром
.
Напомним, Житомирский областной совет просит приостановить строительство северной объездной автодороги вокруг Житомира
, на котором работают около 90 китайских рабочих.