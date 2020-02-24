Полная изоляция: как китайцев отправили на карантин в Житомире

Трехразовое питание, ежедневные замеры температуры и полная изоляция от внешнего мира - в таких условиях проживают 12 граждан Китая, которые прилетели в Украину из отпуска. Все они являются сотрудниками строительной компании Sinohydro Corporation Limited (КНР), которая выполняет работы по реконструкции Северной объездной дороги в городе Житомир на трассе М-06 Киев - Чоп.
На новогодние праздники они ездили домой в Китай, а по возвращении их отправили в вынужденную изоляцию. Сейчас вблизи места проживания граждан Китая постоянно дежурит медик, которая следит за состоянием их здоровья, сообщает BBC News Україна
.
14 дней изоляции
Первые граждане Китая начали приезжать в Житомир еще 12 февраля. Марина Олександрова, которая работает в строительной компании врачом пункта здравоохранения, перед прибытием китайских работников получила необходимые инструкции, а также средства индивидуальной защиты.
"С 12 февраля начали приезжать люди, наши китайские сотрудники. Сегодня у нас 12 человек. Прямого контакта я с ними не имела. Вы же понимаете, если я буду контактировать близко, значит мне тоже надо будет 14 дней находиться на карантине"
, - рассказывает она.
"Все чувствуют себя хорошо. Единственное - нехватка воздуха, в том плане, что они не имеют возможности выйти на улицу. Поэтому может быть дискомфорт в этом плане. Температура у всех нормальная, они получают трехразовое питание, им передают витамины, кормят хорошо", - объясняет врач.
По информации компании, граждане Китая в течение новогоднего отпуска на родине находились далеко от эпицентра распространения вируса.
"Если, допустим, эпицентр в центре Китая, то у нас в основном приезжают с побережья или с севера. Мы смотрели по карте и ближайшее расстояние - 600 километров. Это именно граница провинции от эпицентра"
, - отмечает врач.
"Мы обязательно спрашиваем, не были ли они в контакте, не болел ли кто-то из родственников, с переводчиком разговариваем постоянно. Никто из них не говорил нам этого. Мы обязаны им доверять, потому что не в их интересах обманывать нас", - добавляет она.
Перед посадкой в самолет в Китае сотрудники компании прошли полный медицинский осмотр, который не выявил никаких проблем со здоровьем. Уже в Украине их так же осмотрели врачи, после этого строителей отправили на карантин.
ФОТО: Александр Мельничук
"Их сразу предупреждают о том, что они должны пройти карантин 14 дней. Они едут сюда и знают, что они две недели будут находиться в полной изоляции. Вы же понимаете, что карантин, который предусмотрен в данной ситуации - это полная изоляция от всего. И они были готовы, они согласны", - говорит она.
Врач называет китайских рабочих очень дисциплинированными и честными.
"Например, измерение температуры - если он не измерил, то он никогда в жизни не скажет обратное. Он показывает: я еще не сделал этого. Мы им доверяем, что они действительно измеряют температуру"
, - рассказывает Марина Александрова.
Ввиду угрозы коронавируса, работодатели граждан Китая решили позаботиться о своих работниках и обеспечили медицинский пункт необходимыми средствами защиты: в распоряжении медиков есть специальные перчатки, маски, дезинфицирующие средства и даже защитные костюмы.
Кроме того, пункт здравоохранения китайской компании находится на постоянной связи с эпидемиологами Житомирского областного лабораторного центра. Вместе с местными специалистами разработали также и план действий на случай возникновения внештатных ситуаций.
"Если обнаружат какие-то из симптомов заболевания, я вызываю скорую помощь. На станции есть две специализированные бригады, которые будут готовы нас перевезти. Конечно, мы будем перевозить людей в инфекционное отделение, в первую городскую больницу, скорее всего. В общем, мы готовы к этому варианту", - говорит она.
Паники нет
Когда поступило первое сообщение о прибытии китайцев, часть коллектива испугалась, но руководство компании и медики сразу же объяснили, какие будут меры безопасности и что нужно делать остальным сотрудникам.
"Но сегодня я могу дать стопроцентную гарантию, что эти люди не ходят по улице, они находятся в своих комнатах, они изолированы"
"Никакой паники. Среди наших украинских работников сначала возникали слухи, потому что прилетают китайцы. Но мы собираем людей, объясняем. Во-первых, у нас есть видеокамеры, и мы всем говорим, кто хочет убедиться: если вы видите какие-то нарушения - пожалуйста, приходите, фотографируйте, показывайте", - говорит Марина Александрова.
, - отмечает врач.
В компании с пониманием относятся к опасениям людей за собственное здоровье. Но масштабных конфликтов из-за прибытия иностранцев не было.
"Если сравнить с Новыми Санжарами, то это были не протесты. Но, конечно, они были и мы прекрасно понимаем людей. Да, люди напуганы, но просто надо объяснять, надо разговаривать, надо показывать, надо раздавать средства защиты. У нас это все в достаточном количестве и кто хочет, тот берет", - говорит врач.
Чтобы полностью обезопасить окружающих от изолированных иностранцев, здесь даже сжигают мусор.
"Мы обеспечили людей, которые находятся на карантине, дезинфицирующими средствами. Они имеют вещества, содержащие хлор, в пределах разумного, конечно, чтобы самим себе не навредить. У нас есть выгребная яма, которую мы засыпаем каждый день хлорантоином. Есть такое средство, которым мы обеззараживаем. А что касается мусора, то мы его утилизируем путем сжигания", - рассказывает Марина Александрова.
Что говорят коллеги
Роман Седляр работает в китайской строительной компании в должности геодезиста. Мужчина рассказывает, когда украинские работники компании узнали о том, что часть китайских строителей поехала в отпуск домой, почувствовали тревогу.
Впрочем, она была вызвана не просто страхом, что иностранцы привезут болезнь в Украину, а тем, что украинцы переживали за своих коллег, которым за время совместной работы успели подружиться.
"Когда в Китае обнаружили коронавирус, то все наши сотрудники переживали. Все очень переживали, во-первых, за них, потому что китайцы работают здесь уже больше года. Многие из них стали нашими друзьями. Очень переживали, потому что это не только проблема Китая, сегодня это уже проблема мировая, можно сказать", - рассказывает Роман Седляр.
Конечно, не обошлось и без тревоги за состояние здоровья китайцев, которые должны вернуться на работу после новогоднего отпуска.
Мужчина говорит: управление компании и медперсонал сразу же объяснили, как будет происходить карантин, и напомнили простые правила, которых следует придерживаться во время работы. Именно поэтому, по мнению Романа, паники удалось избежать, все отнеслись к ситуации с пониманием.
"О личной тревоге - она есть. Я имею семью, имею близких, знакомых, с которыми каждый день возвращаюсь, поэтому личные предостережения есть. Но в мире много других болезней есть, которые так же, или даже быстрее передаются, поэтому слишком волноваться не надо"
, - убежден геодезист.
Роман говорит: смотрел новости из Новых Санжар, куда прибыли эвакуированные из Уханя. Мужчина считает, что местным людям не стоило так реагировать на прибытие своих сограждан
.
"Лично мое мнение по тому, что делается в мире - я просто в шоке. Люди возвращаются здоровы. Больных людей из Китая не выпускают. Определенная паника у некоторых есть, предостережения. У кого-то больше, у кого-то меньше, но не надо из этого делать посмешище на весь мир", - отмечает он.
Китайский коллега Романа находится в изоляции уже десятый день. Если состояние его здоровья не ухудшится, то уже через несколько дней он, возможно, вернется к работе. И украинский геодезист этому радуется, поскольку сейчас выполняет работу за себя и за своего товарища.
"Конечно, мы ждем его возвращения. Мой товарищ находится на карантине уже, наверное, десятый день. У него отличное настроение, мы с ним каждый день здороваемся через окошко. Проблем нет. Будем надеяться, что через пять дней мы уже встретимся в кабинете"
, - говорит Роман.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в пригороде Житомира проходит реконструкция северной объездной дороги - трассы М-06 Киев-Чоп. На объекте работают китайцы и украинцы. В начале февраля в Житомир после зимнего отпуска из Китая вернулись несколько работников, чтобы продолжить работы и украинцы обеспокоены опасностью распространения коронавируса
. Позже появилась информация, что изолируют всех китайцев
, которые задействованы на строительстве объездной дороги и ездили домой в Китай. Житомирский областной совет просит приостановить строительство северной объездной автодороги вокруг Житомира
, на котором работают около 90 китайских рабочих.
Навезли тітушок і відомий результат.
А місцеві жителі вже оприлюднили колективне звернення з вибаченнями і завірили що в протистоянні вони не брали участі.
Тож міняй методичку бо застаріла.
Наглядная иллюстрация того, как можно доверять нашим чиновникам, которые говорят что мы ко всему готовы и т.д. Вы просто вдумайтесь: никто не проверяет температуру у людей (в нашем случае - китайцев), находящихся на карантине! Им просто верят на слово! Афигеть, карантины... просто слов нет! И не нужно в таких случаях рассказывать про доверие - это не те ситуации, когда нужно доверять, тут нужно выполнять инструкции! Хотя какие инструкции, если это не настоящий карантин, а похоже просто самодеятельность на уровне компании. В общем, с таким подходом к карантинному режиму, думаю кол-во оптимистов значительно поубавится.
ЗЫ: я все же надеюсь, что написанное в статье типичный случай вырванной фразы из контекста, и на деле ситуация с измерением температуры иначе. В противном случае - это печаль (мягко сказано).