Полная изоляция: как китайцев отправили на карантин в Житомире

14 дней изоляции

"Все чувствуют себя хорошо. Единственное - нехватка воздуха, в том плане, что они не имеют возможности выйти на улицу. Поэтому может быть дискомфорт в этом плане. Температура у всех нормальная, они получают трехразовое питание, им передают витамины, кормят хорошо", - объясняет врач.

"Мы обязательно спрашиваем, не были ли они в контакте, не болел ли кто-то из родственников, с переводчиком разговариваем постоянно. Никто из них не говорил нам этого. Мы обязаны им доверять, потому что не в их интересах обманывать нас", - добавляет она.

ФОТО: Александр Мельничук

"Их сразу предупреждают о том, что они должны пройти карантин 14 дней. Они едут сюда и знают, что они две недели будут находиться в полной изоляции. Вы же понимаете, что карантин, который предусмотрен в данной ситуации - это полная изоляция от всего. И они были готовы, они согласны", - говорит она.

"Если обнаружат какие-то из симптомов заболевания, я вызываю скорую помощь. На станции есть две специализированные бригады, которые будут готовы нас перевезти. Конечно, мы будем перевозить людей в инфекционное отделение, в первую городскую больницу, скорее всего. В общем, мы готовы к этому варианту", - говорит она.







Паники нет

"Никакой паники. Среди наших украинских работников сначала возникали слухи, потому что прилетают китайцы. Но мы собираем людей, объясняем. Во-первых, у нас есть видеокамеры, и мы всем говорим, кто хочет убедиться: если вы видите какие-то нарушения - пожалуйста, приходите, фотографируйте, показывайте", - говорит Марина Александрова.

"Если сравнить с Новыми Санжарами, то это были не протесты. Но, конечно, они были и мы прекрасно понимаем людей. Да, люди напуганы, но просто надо объяснять, надо разговаривать, надо показывать, надо раздавать средства защиты. У нас это все в достаточном количестве и кто хочет, тот берет", - говорит врач.

"Мы обеспечили людей, которые находятся на карантине, дезинфицирующими средствами. Они имеют вещества, содержащие хлор, в пределах разумного, конечно, чтобы самим себе не навредить. У нас есть выгребная яма, которую мы засыпаем каждый день хлорантоином. Есть такое средство, которым мы обеззараживаем. А что касается мусора, то мы его утилизируем путем сжигания", - рассказывает Марина Александрова.



Что говорят коллеги

"Когда в Китае обнаружили коронавирус, то все наши сотрудники переживали. Все очень переживали, во-первых, за них, потому что китайцы работают здесь уже больше года. Многие из них стали нашими друзьями. Очень переживали, потому что это не только проблема Китая, сегодня это уже проблема мировая, можно сказать", - рассказывает Роман Седляр.

"Лично мое мнение по тому, что делается в мире - я просто в шоке. Люди возвращаются здоровы. Больных людей из Китая не выпускают. Определенная паника у некоторых есть, предостережения. У кого-то больше, у кого-то меньше, но не надо из этого делать посмешище на весь мир", - отмечает он.