Низкие темпы и качество работ. «Укравтодор» разрывает контракт с китайцами, которые реконструировали объездную Житомира. ФОТО

"Укравтодор" инициирует расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation, которая строит северный обход Житомира. Об этом 15 октября сообщили в дорожном ведомстве
.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины не устраивают как низкие темпы, так и качество выполняемых работ.
Согласно контракту, китайский подрядчик должен был реконструировать 22 км дороги с цементобетонным покрытием до июня 2020 года, но этого не произошло. По состоянию на октябрь выполнено лишь 49,17% работ. Из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения.
"Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке. По заключению компании технадзора "IRD ENGINEERING SRL", разрушение возникло в результате несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведения искусственных сооружений", - информирует "Укравтодор".
Напомним, "Укравтодор" и Sinohydro Corporation Limited в 2017 году подписали контракт
на выполнение работ по реконструкции 22 км северного объезда города Житомира. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка. Стоимость работ - более 42 млн евро.
После реконструкции дорога будет иметь четыре полосы движения с проезжей частью 2х7,5м. Также проект предусматривает строительство и реконструкцию 4 транспортных развязок в разных уровнях, реконструкцию 3 существующих путепроводов через железную дорогу, реконструкцию существующего моста через реку Каменка, строительство 2 пешеходных мостов, устройство освещения и современных средств по обеспечению безопасности движения.
краденую щебёнку с этой дороги продавали совсем недорого
надеюсь следующие тоже наберут местный персонал....