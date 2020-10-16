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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 16 » 08:59:33

Низкие темпы и качество работ. «Укравтодор» разрывает контракт с китайцами, которые реконструировали объездную Житомира. ФОТО

Сегодня, 09:20:33 1152 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Низкие темпы и качество работ. «Укравтодор» разрывает контракт с китайцами, которые реконструировали объездную Житомира. ФОТО

 "Укравтодор" инициирует расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation, которая строит северный обход Житомира. Об этом 15 октября сообщили в дорожном ведомстве.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не устраивают как низкие темпы, так и качество выполняемых работ. 

Согласно контракту, китайский подрядчик должен был реконструировать 22 км дороги с цементобетонным покрытием до июня 2020 года, но этого не произошло. По состоянию на октябрь выполнено лишь 49,17% работ. Из них большая часть содержит серьезные замечания по качеству исполнения.
 

"Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке. По заключению компании технадзора "IRD ENGINEERING SRL", разрушение возникло в результате несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведения искусственных сооружений", - информирует "Укравтодор".


Напомним, "Укравтодор" и Sinohydro Corporation Limited в 2017 году подписали контракт на выполнение работ по реконструкции 22 км северного объезда города Житомира. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка. Стоимость работ - более 42 млн евро.

После реконструкции дорога будет иметь четыре полосы движения с проезжей частью 2х7,5м. Также проект предусматривает строительство и реконструкцию 4 транспортных развязок в разных уровнях, реконструкцию 3 существующих путепроводов через железную дорогу, реконструкцию существующего моста через реку Каменка, строительство 2 пешеходных мостов, устройство освещения и современных средств по обеспечению безопасности движения.

















Тэги: Житомир, китайцы, реконструкция, объездная
Комментариев: 5
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 11:22:45, Сегодня [Материал]
+1

Старая бетонка, которую делали 20 лет назад, гораздо ровнее и качественнее нового китайского говна
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:51:38, Сегодня [Материал]
+1

Видимо самых дешевых китайцев наняли, ничем не лучше наших. Октябрь месяц, а автодор только заметил, что около 50% работ только сделано (я уже молчу про качество работ, к-рое вскрылось, судя по всему, в основном после дождей). В таком случае, инициировать расторжение договора нужно не только с китайской конторой, но и с руководителями Укравтодора, к-рые не контролируют выполнение работ на протяжении всего срока, а вспоминают о нем, когда уже сроки давно все вышли.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:54:15, Сегодня [Материал]
0

жалко
краденую щебёнку с этой дороги продавали совсем недорого
надеюсь следующие тоже наберут местный персонал....
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 15:05:37, Сегодня [Материал]
0

Судя по всему, эта фирма полным составом сбежала к нам от расстрела по итогам работы в Поднебесной...
google
5 Гугиль (google)   • 15:55:52, Сегодня [Материал]
0

а не ибанет оно на голову ездущим ?
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