Из-за коронавируса власти хотят остановить строительство житомирской объездной

Житомирский областной совет просит облгосадминистрацию обратиться к правительству, чтобы приостановить строительство северной объездной автодороги вокруг Житомира, на котором работают около 90 китайских рабочих. Такие меры принимаются для недопущения завоза на территорию области опасного коронавируса.
Решение принято 18 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и делам ветеранов.
"Среди людей, прибывших из Китая для продолжения работ на строительстве дороги, больных нет. Ради безопасности жителей нашей области было принято решение разместить строителей в отдельных изолированных помещениях, и они сейчас на наблюдении. Все меры, принимаемые в отношении этих работников, отвечают санитарно-противоэпидемическим требованиям. Всего на строительстве работают ориентировочно 90 граждан из Китая, 16 из них не выезжали на праздники за пределы нашей страны. Сейчас на место работы вернулось уже 11 работников. Все они находятся под контролем", - рассказал директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.
Во время обсуждения депутаты облсовета решили, что на государственном уровне должны быть усилены соответствующие меры, в частности ограничение на определенный период въезд в Украину китайских граждан, как это сделал Казахстан, где полностью запрещен им въезд.
"Профильная комиссия поручила облгосадминистрации обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой временно приостановить работы по реконструкции Северной объездной дороги, чтобы китайские работники не возвращались на место работы, а оставались в своей стране"
, - заявил председатель облсовета Владимир Ширма.
Руководство области также будет просить правоохранителей установить круглосуточное дежурство возле жилых боксов, где живут строители из Китая.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в пригороде Житомира проходит реконструкция северной объездной дороги - трассы М-06 Киев-Чоп. На объекте работают китайцы и украинцы. В начале февраля в Житомир после зимнего отпуска из Китая вернулись несколько работников, чтобы продолжить работы и украинцы обеспокоены опасностью распространения коронавируса
. Позже появилась информация, что изолируют всех китайцев
, которые задействованы на строительстве объездной дороги и ездили домой в Китай.
Кстати, сколько не видел фото наших гастарбайтеров из Европы, лица у них совсем не такие довольные, как у узкоглазых на заставке)))
Пардон... не полит-корректно высказался... у желтопузых)))))