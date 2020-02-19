Из-за коронавируса власти хотят остановить строительство житомирской объездной

"Среди людей, прибывших из Китая для продолжения работ на строительстве дороги, больных нет. Ради безопасности жителей нашей области было принято решение разместить строителей в отдельных изолированных помещениях, и они сейчас на наблюдении. Все меры, принимаемые в отношении этих работников, отвечают санитарно-противоэпидемическим требованиям. Всего на строительстве работают ориентировочно 90 граждан из Китая, 16 из них не выезжали на праздники за пределы нашей страны. Сейчас на место работы вернулось уже 11 работников. Все они находятся под контролем", - рассказал директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.