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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 17 » 14:35:21

Главный санврач области хотел на 10 дней закрыть Житомир: власти города не поддержали идею

Сегодня, 14:43:04 1402 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главный санврач области хотел на 10 дней закрыть Житомир: власти города не поддержали идею

 Власти Житомира не будут исполнять постановление главного санитарного врача области Зиновия Парамонова, которое предусматривает усиление карантинных и ограничительных мер с 17 по 27 апреля. Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

В частности, на 10 дней должны были закрыть въезды и выезды из Житомира, полностью прекратить движение общественного и частного транспорта в пределах города.

Кроме того, должны быть закрыты все предприятия и учреждения, магазины, в том числе и продуктовые.

В соцсети мэр прокомментировал постановление и заявил, что Житомир пока не будет внедрять такие жесткие меры, ведь невозможно будет организовать работу врачей, важных для города предприятий и всех жителей обеспечить продуктами.
 

"Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада. Эти меры даже жестче", - сказал Сухомлин.


Мэр города подчеркнул: чтобы не вводить жесткие ограничительные меры - житомиряне должны придерживаться карантинных требований и праздновать Пасху дома.

Постановление



Тэги: Карантин, коронавирус, Житомир
Комментариев: 11
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:56:40, Сегодня [Материал]
-3

...но стадо не будет праздновать Пасху дома и пойдет в церкви стучаться как бараны в закрытые ворота.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:03:37, Сегодня [Материал]
-1

Сегодня в городе на всех базарах, в Ашане и прочих АТБ творится ужас. Толпы народа,никто не следует никаким правилам.
Так карантин никогда не отменят.
melan
3 melan (melan)   • 15:04:34, Сегодня [Материал]
+1

пройдет неделя и введут эти ограничения. Посмотрите на улицу, народа и машин валом, в магазинах толпы. Я еще три недели назад писал что нужно вводить такие строгие меры. С нашей быдло массой по другому ни как.
Koron
4 Koron (Koron)   • 15:30:08, Сегодня [Материал]
+1

Что-то люди не особо поддаются панике - нужно больше, больше нагнетать. Чтобы все дрожали от страха.
dimaszt
5 Дима (dimaszt)   • 15:41:08, Сегодня [Материал]
+1

Если бы не впустили в страну "заробитчан", все было бы нормально, а так за их все страдают. Карантин закончиться и они обратно уедут.
melan
7 melan (melan)   • 16:31:38, Сегодня [Материал]
0

никто никуда не поедет. Страны Европы на год-два закроют свои границы для посторонних. А вот кто остался и не очканул будут и дальше продолжать работать в Европе. А этой публике кто с переляку уехал придется уже поработать на благо Родины.
starix
8 max starkov (starix)   • 16:34:45, Сегодня [Материал]
+1

в европе множество мест которые живут чисто за счёт туризма, закрыть границы для них всё равно что сжечь. С венецией без туристов чё делать будут? гондолы в маршрутки переделать и голубей возить? А сотни тысяч гостинниц? фантаст, блин.
Йо-хо-хо
6 Автандил (Йо-хо-хо)   • 16:09:04, Сегодня [Материал]
+5

Чиновничьи бюрократические танцы. Парамонов бумажку написал и с себя ответственность снял. А как реализовывать, то что он понаписывал ему не интересно.
mesi
9 Владимир (mesi)   • 17:14:31, Сегодня [Материал]
0

У Парамонова дома я думаю есть бункер с запасом еды и туалетной бумаги на один год.
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 17:30:37, Сегодня [Материал]
0

Прочитал 6 пункт про ежедневную адресную доставку продуктов жителям населенных пунктов и понял, что у Парамонова уже старческий маразм.
priatel
11 Андрей (priatel)   • 17:38:19, Сегодня [Материал]
0

Сколько этот хряк будет у корыта???Ему место на свалке истории,не пойму,власть меняется,а это недоразумение у остается...
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