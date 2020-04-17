Главный санврач области хотел на 10 дней закрыть Житомир: власти города не поддержали идею

Власти Житомира не будут исполнять постановление главного санитарного врача области Зиновия Парамонова, которое предусматривает усиление карантинных и ограничительных мер с 17 по 27 апреля. Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
В частности, на 10 дней должны были закрыть въезды и выезды из Житомира, полностью прекратить движение общественного и частного транспорта в пределах города.
Кроме того, должны быть закрыты все предприятия и учреждения, магазины, в том числе и продуктовые.
В соцсети мэр прокомментировал постановление и заявил, что Житомир пока не будет внедрять такие жесткие меры, ведь невозможно будет организовать работу врачей, важных для города предприятий и всех жителей обеспечить продуктами.
"Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада. Эти меры даже жестче", - сказал Сухомлин.
Мэр города подчеркнул: чтобы не вводить жесткие ограничительные меры - житомиряне должны придерживаться карантинных требований и праздновать Пасху дома.
Постановление
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Так карантин никогда не отменят.