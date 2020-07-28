Опрос: большинство житомирян поддерживают карантин, 25% требуют его ужесточения

Большинство житомирян согласны с установленными ранее ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в телеграм-канале "ТЖ - Телеграм Житомира
".
Примечательно, что 25% опрошенных считают, что введенных ограничений недостаточно и карантин необходимо ужесточить.
Еще 16% опрошенных уверены, что карантинные меры уже необходимо ослаблять и постепенно возвращаться к обычной жизни.
Практически каждый третий, 28% житомирян, вообще не верят в существование коронавируса и считают, что опасность заболевания преувеличена.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в течение недели в Житомирской области зафиксировали существенный рост количества больных коронавирусом. Это связывают с игнорированием людьми противоэпидемических требований
.
Минздрав сообщает, что по состоянию на 28 июля Житомирщина не готова
к ослаблению карантина.