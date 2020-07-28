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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 28 » 16:51:10

Опрос: большинство житомирян поддерживают карантин, 25% требуют его ужесточения

Сегодня, 17:35:25 1110 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опрос: большинство житомирян поддерживают карантин, 25% требуют его ужесточения

 Большинство житомирян согласны с установленными ранее ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в телеграм-канале "ТЖ - Телеграм Житомира".

Примечательно, что 25% опрошенных считают, что введенных ограничений недостаточно и карантин необходимо ужесточить.

Еще 16% опрошенных уверены, что карантинные меры уже необходимо ослаблять и постепенно возвращаться к обычной жизни.

Практически каждый третий, 28% житомирян, вообще не верят в существование коронавируса и считают, что опасность заболевания преувеличена.



Как сообщал "Журнал Житомира", в течение недели в Житомирской области зафиксировали существенный рост количества больных коронавирусом. Это связывают с игнорированием людьми противоэпидемических требований.

Минздрав сообщает, что по состоянию на 28 июля Житомирщина не готова к ослаблению карантина.
Тэги: Карантин, опрос, коронавирус, Житомир
Комментариев: 2
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 18:39:00, Сегодня [Материал]
+2

Вот это правильно! Надо же житомирян ставить в известность, чего они там требуют.
Fedya
2 jose (Fedya)   • 18:56:12, Сегодня [Материал]
+4

Карантин, хоч помірний, хоч жорстокий - це у переважній частині профанація спасіння, яка растягує пандемію у часі. Сподіватися на нього, як на панацею не варто - у підсумку перехворіє переважна частина населення і не всі залишаться на цьому світі. Проте, не все фатально для абсолютної більшості. Дуже багато перехворіло ще до введення карантину. Щоб дізнатися реальний стан по захворюванням, цифри, що публікують по ковіду треба сміливо множити 10-100. До того ж, над людством постійно навісає хмара інших, більш смертельних, хвороб. Така правда життя...
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