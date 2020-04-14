Продление карантина до лета поддерживают 70% украинцев

Более двух третей украинцев поддерживают решение о возможном продлении карантина до июня, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшиться.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг"
, проведенного 10-12 апреля.
Согласно результатам опроса, 70% украинцев поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года.
Против продления карантина выступают 23%. Больше всего таких среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партии Шария, "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины".
80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% - на время майских праздников.
Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.
Половина підприємців каже, що може протриматися лише місяць на карантині
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857/
А ще питання на скільки вистачить коштів у людей жити в умовах карантину.
https://www.youtube.com/watch?v=FeDNwT8Y4AI
...везде, кроме Белоруссии. Там наследие проклятого совка, "отсталая и бесперспективная" система Семашко, по которой было построено здравоохранение в СССР, показывает всему "прогрессивному человечеству", чего оно стоит, когда приходит реальная проблема)))
— Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер.
https://news.tut.by/society/680448.html
Главное сформулировать проблему нужными словами ) И вот уже и статистика не такая печальная, и все в принципе неплохо. Да, и правда наследие совка.
на одной чаше весом 50 тыс людей которые не желают поберечься хотя понимают что входят в группу риска и если заболеют то с высокой вероятностью отправляются в морг..
на другой чаше весов само существование государства
закопать страну всю в могилу - это то к чему сейчас мы идем под руковоством смехопанорамы бл%дской
и если бы у власти были люди которые за Украину, то 24 апреля карантин бы закончился.
100% Мы ж не какие-то дурачки из Европы, мы украинцы! У нас отличный уровень медицины, плюс к этому мы делаем тесты с сотни раз больше, чем европейские болваны. Поэтому не вижу смысла тянуть до 24 числа, надо карантин отменить к Пасхе!
29 апреля к Земле приблизится астероид диаметром 4 км.
Приготовьте смену белья и молитесь...молитесь...молитесь...