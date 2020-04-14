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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 14 » 14:43:57

Продление карантина до лета поддерживают 70% украинцев

Сегодня, 15:05:57 876 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Продление карантина до лета поддерживают 70% украинцев

 Более двух третей украинцев поддерживают решение о возможном продлении карантина до июня, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшиться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля.

Согласно результатам опроса, 70% украинцев поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года.



Против продления карантина выступают 23%. Больше всего таких среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партии Шария, "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины".



80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% - на время майских праздников.

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.




Тэги: коронавирус, опрос, Карантин, Украинцы
Комментариев: 14
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 15:43:16, Сегодня [Материал]
+3

З іншої сторони постає питання: а у нас є ресурси на продовження карантину?
Половина підприємців каже, що може протриматися лише місяць на карантині
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857/

А ще питання на скільки вистачить коштів у людей жити в умовах карантину.
Vovik-RF
10 Vovik (Vovik-RF)   • 16:33:38, Сегодня [Материал]
+1

А наша власть ни фига не делает ни для людей, ни для бизнеса! Они тупо ввели карантин, а дальше - как хотите, сами выкарабкивайтесь
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 15:55:20, Сегодня [Материал]
+2

На дворе средневековье, мракобесие и джаз...
https://www.youtube.com/watch?v=FeDNwT8Y4AI
...везде, кроме Белоруссии. Там наследие проклятого совка, "отсталая и бесперспективная" система Семашко, по которой было построено здравоохранение в СССР, показывает всему "прогрессивному человечеству", чего оно стоит, когда приходит реальная проблема)))
Яблочный
3 Алексей Федорович (Яблочный)   • 16:13:50, Сегодня [Материал]
-1

Занимайтесь спортом и ешьте сметанное масло. (с)

— Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер.

https://news.tut.by/society/680448.html

Главное сформулировать проблему нужными словами ) И вот уже и статистика не такая печальная, и все в принципе неплохо. Да, и правда наследие совка.
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 16:14:11, Сегодня [Материал]
+1

По традиции ждем комментарий от Гарольда.
melan
5 melan (melan)   • 16:14:29, Сегодня [Материал]
+1

Никто никого не опрашивал. Хер вам не поддерживаю. Начните сначала тестировать население для виденья полной картины заболеваемости.
bender123
6 vasya (bender123)   • 16:17:21, Сегодня [Материал]
+1

с карантином все просто.. дело тут не в каких-то идеалах высокой морали.. дело в простом выборе
на одной чаше весом 50 тыс людей которые не желают поберечься хотя понимают что входят в группу риска и если заболеют то с высокой вероятностью отправляются в морг..
на другой чаше весов само существование государства

закопать страну всю в могилу - это то к чему сейчас мы идем под руковоством смехопанорамы бл%дской

и если бы у власти были люди которые за Украину, то 24 апреля карантин бы закончился.
Яблочный
7 Алексей Федорович (Яблочный)   • 16:22:38, Сегодня [Материал]
-1

Как Вы предлагаете поберечься если не будет карантина? Даже тем 50 тыс. человек. Это значит всё так же уволиться с работы и сидеть дома.
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 16:25:55, Сегодня [Материал]
+1

"и если бы у власти были люди которые за Украину, то 24 апреля карантин бы закончился."

100% Мы ж не какие-то дурачки из Европы, мы украинцы! У нас отличный уровень медицины, плюс к этому мы делаем тесты с сотни раз больше, чем европейские болваны. Поэтому не вижу смысла тянуть до 24 числа, надо карантин отменить к Пасхе!
Vovik-RF
11 Vovik (Vovik-RF)   • 16:36:17, Сегодня [Материал]
0

гы-гы-гы хи-хи-хи-хи
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:30:36, Сегодня [Материал]
+1

Вранье. украинцы не хотят как долбо.бы сидеть вдома насиделись более 20 дней уже. на самоизоляции. во вторых денег нету. В третьих банки обзванивают народ и требуют деньги. В четвертых налоговая требует оплатить за апрель все налоги...мне бумага пришла оплатить налог на недвижимость. наплог на землю. аренду земли. А учитывая, что большой бизнес работает. различные супер маркеты. руди, Кромберги, куда не глянеш работают. а вот мелкий зашугали. запинали. замордовали....гадюки. Хватит .. Видать опять что-то хотят спи.дить для этого будут максимально продлевать, пока судорги не начнутся...
Semen1952
12 Semen (Semen1952)   • 16:47:36, Сегодня [Материал]
0

Тихо, ша ...
29 апреля к Земле приблизится астероид диаметром 4 км.
Приготовьте смену белья и молитесь...молитесь...молитесь...
AlexIvanov
13 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:49:17, Сегодня [Материал]
0

я так понял , что у нас намечаются выборы Президента....попомните мои слова после окончания коронапи.дежа и начнется. Сейчас ему вспомнят и Олимпийский и Землю... вранье розберут на цитаты. Новым Президентом будет Юлия Владимировна Тимошенко. Согласен заключить спор письменно на бумаге. Сумму обговорим при встрече.
leon_ztmr
14 Алексей (leon_ztmr)   • 16:53:00, Сегодня [Материал]
0

Сергей Иванович, когда будут выборы? Давайте заключим спор
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