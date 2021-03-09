Введение жесткого карантина. Большинство украинцев поддерживают закрытие кафе, ресторанов и кинотеатров. ОПРОС

Большинство украинцев (56%) поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время поддержка жесткого карантина с начала 2021 года в Украине существенно не меняется.

Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. Кроме того, 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Однако почти 80% против остановки междугороднего и городского общественного транспорта.

Более трети (37%) считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет, 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.