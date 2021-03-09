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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 9 » 08:56:13

Введение жесткого карантина. Большинство украинцев поддерживают закрытие кафе, ресторанов и кинотеатров. ОПРОС

Сегодня, 23:48:13 2137 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Введение жесткого карантина. Большинство украинцев поддерживают закрытие кафе, ресторанов и кинотеатров. ОПРОС

Большинство украинцев (56%) поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. Противоположного мнения придерживаются 41% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время поддержка жесткого карантина с начала 2021 года в Украине существенно не меняется.

Две трети поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. Кроме того, 58% не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Однако почти 80% против остановки междугороднего и городского общественного транспорта.

Более трети (37%) считают, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине растет, 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Введение жесткого карантина: мнения украинцев

Тэги: Карантин, Украинцы, опрос
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Комментариев: 9
Brody
1 Brody (Brody)   • 09:32:34, Сегодня [Материал]

Ага, только почему-то в инстаграмме сплошные "сторис" из "закрытых" заведений, таких как, Грибоедофф, Ирландский паб, BBQ бар, Барбаросса и т.д., где наша "элита" веселится по полной. Красная зона?Не, не слышали...Только вопрос, есть ли хоть один протокол за эти дни о нарушении карантинного режима?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:16:01, Сегодня [Материал]

Какая элита? Все не продуктовые, строительные маркеты работают. Вещевые базары тоже. Чем кафе хуже то? Видимо только спортзалы позакрывались (и то, мелкие похоже тоже обходят запреты, заклеив окна и запускают избранных). Клоунада а не карантин.
Brody
6 Brody (Brody)   • 15:26:24, Сегодня [Материал]

А чем хуже те кафе, которые закрылись, как того требует красная зона?Почему одни "бабло рубят" и им глубоко "накакать" на всех и вся, когда более законопослушные выполняют предписанное законодательством?Или тем, кто закрылись деньги не нужны?Где наши власти/нацполиция, которые закрывают на все это беззаконие глаза?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 09:59:45, Сегодня [Материал]

експресс-опрос в тяге "коростень - жиитомир" показывает как далеки эти пропагандистские фейковые опросы от народа.

в живом опросе с громадным отрывом победил вариант - "та йиб@ав(ла) я цэй йихний карантын"
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:15:26, Сегодня [Материал]

Тараканий гандэлык под управлением Евгения Архипенко тоже закроют? Вот же хунта бессердечная.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:24:06, Сегодня [Материал]

Самый странный карантин, это в Житомире. И большинство украинцев не поддерживают закрытие кафе и ресторанов, через который проходит оооочень маленькое количество посетителей. Самый большой ресторан в городе Житомире работает в три смены, и ресторан этот называется "Кромберг энд Шуберт". А женщин, которые приходят в столовую позавтракать, потом пообедать, потом пооужинать на Кромберге работает 2500 человек. И 40% мужчин, которые там работаю., также ходят в этот же ресторан. А ресторан этот находится на территории "Кормберга иэнд Шуберта" Их там постоянно и всех вместе по двести человек посадочных мест поят-кормят, кормят-поят. То есть понятно, что этот главный ресторан-рассадник не закрыли
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:27:42, Сегодня [Материал]

Второй рассадник у нас в городе короновирусный- это Житомирский горсовет, где работает 533 сотрудника. Где снуют по кабинетам туда-сюда, туда-сюда чиновники, которые не ушли на локдаун и получают себе зарплаты, премии. А 11 числа ко всем этим чиновникам еще добавятся депутаты горсовета, которые будут заседать в сессионном зале и дерибанить землю и бюджет людей, которые в это время сидят в локдауне по домам.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:30:16, Сегодня [Материал]

Почему закрывають малый бизнес? Прошу вас прочитать эту статью http://zhzh.info/publ/59-1-0-18233
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:31:58, Сегодня [Материал]

Кто водит-хороводит ФОПов? Прочитайте в статье http://zhzh.info/publ/59-1-0-18307. Я вам открою глаза.
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