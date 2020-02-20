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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 20 » 16:21:05

Шутки и мемы: в соцсетях высмеивают протестующих, которые против приема эвакуированных из Китая

Сегодня, 17:02:05 517 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шутки и мемы: в соцсетях высмеивают протестующих, которые против приема эвакуированных из Китая

 Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в Харькове. Далее людей разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Между тем, в нескольких областях вспыхнули акции протеста местных жителей, которые не хотят принимать людей.

В соцсетях начали появляться скриншоты, согласно которым людей призывают выходить на протесты, перекрывать дороги, а также устраивать молебен "за здоровье", информирует "Новое Время".
 

 
Не промолчали и некоторые политики.
 
 

В соцсетях удивляются такой реакции, ведь по официальной информации на борту нет зараженных людей.
 

Но люди действительно смогли скооперироваться, собраться и выступить. Жаль, что их мотивация была очень сомнительной.
 



Проблему протестов решить легко ...
 

Хорошо, что самолет все же выбрался из лабиринта.
 

Церковь здорового человека.
 

Популярным мем-форматом стала футуристическая картинка с подписью о блокпостах и сотнях самообороны.
 




Ну или не очень футуристическая ...
 

Но картинками все не ограничилось - простор для шуток просто огромен.
 


Может это действительно так работает?
 

Ну и напоследок.

 



Тэги: протест, коронавирус, соцсети, Украинцы, мемы
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 17:12:18, Сегодня
+3

Главное побольше с партретом бандеры ходить и гимны петь, а остальное - то таке
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 17:29:06, Сегодня
+1

Эпидемия туберкулёза у нас объявлена с 1995 года, но деньги будут тратиться на снос и установку памятников.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 17:24:25, Сегодня
+1

Если бы вспышка впервые появилась у нас, с нашим здравоохранением, готовностью к противоэпидемическим мероприятиям, неподкупностью ответственных, поддельными лекарствами, хатой скраю - живым бы не ушёл никто.
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 17:26:37, Сегодня
+1

"Но люди действительно смогли скооперироваться, собраться и выступить. Жаль, что их мотивация была очень сомнительной." - как и в первый, и во второй раз. И результат примерно такой же, стыдоба.
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