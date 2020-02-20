Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в Харькове. Далее людей разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Между тем, в нескольких областях вспыхнули акции протеста местных жителей
, которые не хотят принимать людей.
В соцсетях начали появляться скриншоты, согласно которым людей призывают выходить на протесты, перекрывать дороги, а также устраивать молебен "за здоровье", информирует "Новое Время
".
Не промолчали и некоторые политики.
В соцсетях удивляются такой реакции, ведь по официальной информации на борту нет зараженных людей.
Но люди действительно смогли скооперироваться, собраться и выступить. Жаль, что их мотивация была очень сомнительной.
Проблему протестов решить легко ...
Хорошо, что самолет все же выбрался из лабиринта.
Церковь здорового человека.
Популярным мем-форматом стала футуристическая картинка с подписью о блокпостах и сотнях самообороны.
Ну или не очень футуристическая ...
Но картинками все не ограничилось - простор для шуток просто огромен.
Может это действительно так работает?
Ну и напоследок.
Шутки и мемы: в соцсетях высмеивают протестующих, которые против приема эвакуированных из Китая