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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 3 » 09:53:27

В Киеве под стенами Рады проходит марш антивакцинаторов. ФОТО

Сегодня, 09:53:46 1317 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Киеве под стенами Рады проходит марш антивакцинаторов. ФОТО

 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов". Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются, в частности и из Житомира.

Как сообщает УП, основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной вакцинации и права людей.

Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.

Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал.

Время от времени они ссорятся с полицией.

Тем временем в Украине за сутки 2 ноября зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов от нее.











Фото: Эльдар Сарахман / УП
Тэги: вакцинация, коронавирус, протест, марш
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Комментариев: 3
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 11:36:08, Сегодня [Материал]

Без паспорта от обязательной вакцинации, пускают в магазины, между городов и т.д., без вакцины от ОРВИ, которая добровольная -- запрет.
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 19:31:15, Сегодня [Материал]

Кретины из средневековья. Вакцинация - это одно из величайших изобретений человечества, спасшее мир от натуральной оспы (полностью уничтожена), туберкулёза, кори, полиомиелита, дифтерии, коклюша и др. Других способов бороться с эпидемиями тяжёлых инфекционных заболеваний пока что не изобрели. Если они такие умные, то пусть предложат свой вариант. Почему должны страдать люди из-за каких-то средневековых кретинов, которые по своему невежеству считают себя умнее всех.
Другой вопрос, насколько эффективными покажут себя вакцины против SARS-COV-2.
Tax
3 Игорь (Tax)   • 21:29:16, Сегодня [Материал]

Кучка не далеких людей, до яких covid ще не завітав у гості.
Шкода що серед них є вчителі через яких діти не підуть до школи.....
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