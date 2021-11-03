В Киеве под стенами Рады проходит марш антивакцинаторов. ФОТО

3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов". Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек, но люди еще подтягиваются, в частности и из Житомира.
Как сообщает УП
, основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной вакцинации и права людей.
Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым ковид-паспортом.
Позже участники акции заблокировали в нескольких местах правительственный квартал.
Время от времени они ссорятся с полицией.
Тем временем в Украине за сутки 2 ноября зафиксировали 23 393 случая заболевания коронавирусной болезнью и 720 летальных исходов
от нее.
Фото: Эльдар Сарахман / УП