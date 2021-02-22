Житомирщина одной из первых получит COVID-вакцину: на днях она прибудет в Украину

"Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день" , - отметил Ляшко .

"Руководитель штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Роман Родына посетил Житомирскую городскую больницу №2 имени В. Павлусенко и проверил возможность развертывания пунктов вакцинации. В принципе, он остался доволен нашей подготовкой к процессу вакцинации. У нас есть обученные бригады, распланирована логистика, мы знаем как это будет происходить. Сейчас мы ожидаем вакцину AstraZeneca", - сообщила 22 февраля на брифинге первый заместитель председателя ЖОГА Наталья Остапченко.