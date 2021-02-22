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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 22 » 15:09:31

Житомирщина одной из первых получит COVID-вакцину: на днях она прибудет в Украину

Вчера, 15:23:31 912 29 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина одной из первых получит COVID-вакцину: на днях она прибудет в Украину

 В Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину. Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня (21 февраля, - ред.) лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - написал в Facebook Степанов.
 

Житомирщина получит вакцину одной из первых


По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, Житомирщина одной из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.
 

"Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день" , - отметил Ляшко.

 

Область готова к вакцинации


В Житомирской ОГА уже разработали логистику и отработали процесс принятия вакцины и ее распространения.
 

"Руководитель штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Роман Родына посетил Житомирскую городскую больницу №2 имени В. Павлусенко и проверил возможность развертывания пунктов вакцинации. В принципе, он остался доволен нашей подготовкой к процессу вакцинации. У нас есть обученные бригады, распланирована логистика, мы знаем как это будет происходить. Сейчас мы ожидаем вакцину AstraZeneca", - сообщила 22 февраля на брифинге первый заместитель председателя ЖОГА Наталья Остапченко.


Шесть бригад медиков ежедневно смогут вакцинировать 800 человек. Об этом в эфире "24 канала" заявил председатель ОГА Виталий Бунечко.

"Мы сможем за сутки вакцинировать около 800 человек. Единственное - ждем вакцину. У нас отведены отдельные холодильные комнаты на Базе спецмедснабжения. Ждем, когда приедет вакцина. У нас готовы 6 бригад: 2 в Житомире, 2 в Коростене, по одной в Бердичеве и Новограде", - отметил Бунечко.

Напомним, на Житомирщине первыми будут вакцинировать медработников и военных.
Тэги: вакцинация, коронавирус, Житомирская область
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Комментариев: 29
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 15:36:14, Вчера [Материал]

Будем посмотреть.
Всех с наступающим 23 февраля!!!
Provocateur
14 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:13:03, Вчера [Материал]

... Через тисячі кілометрів, гори, ліси й ріки донеслася відрижка із Усть-Звіздюйська. XD
pushistik13
19 Пушистик (pushistik13)   • 18:21:12, Вчера [Материал]

как там свято майданных трупов прошло?

З.Ы, бутылочку поставил, сёмгу замалосолил. Завтра накатим с коллегами. А рагулей пусть корёжит.
Crespito
26 Hernan (Crespito)   • 22:52:08, Вчера [Материал]

Согласен, завтра великий праздник!
predi
15 predi (predi)   • 18:18:22, Вчера [Материал]

А це що за свято св'яткують "асвабадители"?
Свято звільнення України від українців, Грузії від грузинів, Азербайджан від азербайджанців, а тепер і Білорусі від білорусів?
Я все вірно зрозумів, окупант?
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 15:45:52, Вчера [Материал]

а де китайська вакцина, за яку вже гроші перерахували? і чому не закупають ту вакцину, яку весь світ цивілізований використовує?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 16:12:09, Вчера [Материал]

спутник у вас запрещён, как и яндекс, за деньги в частных клиниках
китайская, которая кстати тоже коммунистическая, что есть зрада, пока только для внутреннего использования в Китае.

так что вам - тоолько клон поделки от бриташек. Которую даже в оригинале евробомжи не хотят колоть.
ZVEZDA
9 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:24:31, Вчера [Материал]

Спутник можна заливати тобі в дупу через лійочку)))))
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 16:28:30, Вчера [Материал]

ну и дохните
меньше тупого народу - больше кислороду
а я дождусь Спутника, думаю в мае-июне уже будет доступен.
Provocateur
13 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:07:42, Вчера [Материал]

"Я дождусь! Я горжусь! Я нажрусь!" Ага-ага, так тобі всі й повірили. XD XD XD Тільки най-найтупіші любителі Росіюшки не усвідомлюють негласного правила, що Росіюшку треба любити на безпечній відстані від неї. Так само і з проявом вялічія у вигляді ін'єкційної бояри. Нє, якщо ти серйозно, то на здоров'я, звісно! ;)
pushistik13
17 Пушистик (pushistik13)   • 18:18:44, Вчера [Материал]

в щэ воны диточок йидять и бойинга збылы.....
TarasS
23 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:59:13, Вчера [Материал]

"а я дождусь Спутника"

В Террорашке - легко. И Спутника, и Боярышника дождешься. И дажу шкуру твою набьют опилками бесплатно.
pushistik13
28 Пушистик (pushistik13)   • 22:54:02, Вчера [Материал]

тарасик, ты что на недавнем "святе" настоянкой глоду перепился?
водочки лучше принеси....
RaID
11 Сергій (RaID)   • 17:05:40, Вчера [Материал]

А на заводі Foxconn виробляють клони айфонів!
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 17:27:19, Вчера [Материал]

а на заводе на Крошне - клон проводки для фольцвагена...
но не фруктовая компания ни ВАГ не стыдяцца лепить на собранные в азиатских и украинских подвалах свой бренд
в отличии от щепетильных бриташек
RaID
25 Сергій (RaID)   • 22:00:16, Вчера [Материал]

На нашому ринку більшість ліків мають локальну назву, яку не знайти за кордоном навіть якщо вироблені вони десь за тим самим кордоном, і що з того? Мабуть так простіше на цьому ринку. Вам головне надпис на коробці, чи вміст? AZD1222 її назва не маркетингова і вона однакова що Індії, що будь де б її не робили якщо мова про вакцину від AstraZeneca.
pushistik13
27 Пушистик (pushistik13)   • 22:53:01, Вчера [Материал]

both COVISHIELD™(manufactured by Serum Institute of India Pvt Ltd) and COVID-19 Vaccine AstraZeneca (manufactured by AstraZeneca) are ChAdOx1 nCoV- 19 Corona Virus Vaccines (Recombinant)

в таврии и мерседесе стоят двигатели внутреннего сгорания, работающие по одному принципу. Между таврией и мерседесом нет разницы, кроме той, что таврия дешевле....
RaID
29 Сергій (RaID)   • 23:24:15, Вчера [Материал]

Порівняння не коректне від слова зовсім, м'яко кажучи. Якщо вам подобаються мерседеси, то коректним було брати за аналогію завод Mercedes-Benz Deutschland і Mercedes-Benz India Private Limited і ще багато інших заводів по світу, які випускають одну і ту ж модель мерседесу.
ZVEZDA
8 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:23:39, Вчера [Материал]

Так! Згоден!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:55:02, Вчера [Материал]

И кто будет колотся этой блевотиной? Учителя, . врачи. полиция.? А не дай Бог с ними что-то случится в стране начнётся коллапс. Мне даже Сухомлина жалко. Что-то тут не то ребята!
Karab
6 Сергей (Karab)   • 16:16:04, Вчера [Материал]

Индийская вакцина поставлена в Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшелы, Мьянму, Непал.
Бесплатно.
Украина - единственная европейская страна, которая ее закупает.
predi
20 predi (predi)   • 18:26:00, Вчера [Материал]

Сама краща вакцина російська.
Вони її з "новичком" змішують і дають 100% гарантію що клієнт вже жалітись ні на що не буде!
Правда пупкін так переживає за свій нарот що розрішив всім прийняти її першим, а він вже в самому кінці, якщо привезуть контробандою зі США.
melan
4 melan (melan)   • 15:56:21, Вчера [Материал]

....Единственное - ждем вакцину......

в этом месяце можем и не ждать
Karab
7 Сергей (Karab)   • 16:18:14, Вчера [Материал]

И это не Астрозенека как в заголовке, а CoviShield.
Artmaker
16 Евгений (Artmaker)   • 18:18:25, Вчера [Материал]

В детстве я смотрел фильм по книге Джанни Родари "Джельсомино в стране лжецов" и представить себе не мог, что через 40 лет в страну лжецов превратиться моя цветущая Родина. Откройте глаза, оглянитесь вокруг! ЛОЖЬЮ пропитано все, здравый смысл предан анафеме, а тех, кто говорит правду осмеивают и запугивают. Обнадеживает одно, так не сможет продолжаться вечно и правда все-равно пробьет себе дорогу. Просто оставайтесь здравомыслящими людьми))
predi
21 predi (predi)   • 18:28:19, Вчера [Материал]

Як ти гарно сказав про свою росію, а ж слози на очах від правди!
TarasS
22 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:53:15, Вчера [Материал]

"ЛОЖЬЮ пропитано все, здравый смысл предан анафеме, а тех, кто говорит правду осмеивают и запугивают."

Одна дорога честному шитмейкеру: в Террорашку. Где всё пропитано правдой. А тех, кто говорит правду о безумном воровстве Путина, Чемезова, Медведева, Чайки, Якунина, Сеченова, Усманова, Ротенберга, Дерипаски - носят на руках (до автозака).
Artmaker
18 Евгений (Artmaker)   • 18:20:05, Вчера [Материал]

... ну, или вакцинируйтесь индийской вакциной)))
Stoics
24 Вольдемар (Stoics)   • 20:56:49, Вчера [Материал]

...называть это говно вакциной, тем более Астрозенекой, может либо дебил, либо подлец, либо преступник...
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