Житомирщина одной из первых получит COVID-вакцину: на днях она прибудет в Украину

В Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и эта партия препаратов уже в пути в Украину. Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сегодня (21 февраля, - ред.) лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 тысяч доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин"
, - написал в Facebook Степанов
.
Житомирщина получит вакцину одной из первых
По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, Житомирщина одной из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.
"Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день" , - отметил Ляшко.
Область готова к вакцинации
В Житомирской ОГА уже разработали логистику и отработали процесс принятия вакцины и ее распространения.
"Руководитель штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, Роман Родына посетил Житомирскую городскую больницу №2 имени В. Павлусенко и проверил возможность развертывания пунктов вакцинации. В принципе, он остался доволен нашей подготовкой к процессу вакцинации. У нас есть обученные бригады, распланирована логистика, мы знаем как это будет происходить. Сейчас мы ожидаем вакцину AstraZeneca", - сообщила 22 февраля на брифинге первый заместитель председателя ЖОГА Наталья Остапченко.
Шесть бригад медиков ежедневно смогут вакцинировать 800 человек. Об этом в эфире "24 канала" заявил председатель ОГА Виталий Бунечко.
"Мы сможем за сутки вакцинировать около 800 человек. Единственное - ждем вакцину. У нас отведены отдельные холодильные комнаты на Базе спецмедснабжения. Ждем, когда приедет вакцина. У нас готовы 6 бригад: 2 в Житомире, 2 в Коростене, по одной в Бердичеве и Новограде"
, - отметил Бунечко.
Напомним, на Житомирщине первыми будут вакцинировать
медработников и военных.