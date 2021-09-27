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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 27 » 14:34:45

Две дозы COVID-вакцины получили уже более 170 000 жителей Житомирщины - статистика ОГА

Вчера, 14:34:45 484 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Две дозы COVID-вакцины получили уже более 170 000 жителей Житомирщины - статистика ОГА

 За прошедшие сутки, 26 сентября, в Житомирской области привито 600 человек. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

С начала прививочной кампании от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 390 368 человек, из которых первую дозу получили 217 107 человек, полностью иммунизированы 173 261 человек.

По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала прививочной кампании в Украине привито против COVID-19 6 781 527 человек, из которых 37 153 - за минувшие сутки, 26 сентября.

Сейчас в Украине продолжается 5-й последний этап вакцинации населения против COVID-19, во время которого все желающие в возрасте от 18 лет могут прививаться в ближайшем центре массовой вакцинации 7 дней в неделю даже без предварительной записи независимо от наличия декларации с семейным врачом. При себе обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный код для ввода в электронный учет.

В Житомире Центр массовой вакцинации против COVID-19 действует в ТЦ ОЛДИ (ул. Михаила Грушевского, 5).

График работы Центра вакцинации:
 
  • понедельник-пятница: с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.

На сегодня имеются такие вакцины: Coronavac, Comirnaty/Pfizer, Astrazeneca и Moderna.

Кроме того, в Житомире работает временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Прививки там проводят вакциной Coronavac в будни с 10:00 до 16:00.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, вакцинация, статистика
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