Две дозы COVID-вакцины получили уже более 170 000 жителей Житомирщины - статистика ОГА

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Житомирской области привито 600 человек. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.
С начала прививочной кампании от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 390 368 человек
, из которых первую дозу получили 217 107 человек, полностью иммунизированы 173 261 человек
.
По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала прививочной кампании в Украине привито против COVID-19 6 781 527 человек, из которых 37 153 - за минувшие сутки, 26 сентября.
Сейчас в Украине продолжается 5-й последний этап вакцинации населения против COVID-19, во время которого все желающие в возрасте от 18 лет могут прививаться в ближайшем центре массовой вакцинации 7 дней в неделю даже без предварительной записи независимо от наличия декларации с семейным врачом. При себе обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный код для ввода в электронный учет.
В Житомире Центр массовой вакцинации против COVID-19 действует в ТЦ ОЛДИ (ул. Михаила Грушевского, 5).
График работы Центра вакцинации:
- понедельник-пятница: с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
- суббота: с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
На сегодня имеются такие вакцины: Coronavac, Comirnaty/Pfizer, Astrazeneca и Moderna.
Кроме того, в Житомире работает временный пункт вакцинации от COVID-19 в Эпицентре (Киевское шоссе, 4/2). Прививки там проводят вакциной Coronavac в будни с 10:00 до 16:00.