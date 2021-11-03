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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 3 » 13:26:23

Коронавирус в Житомирской области: количество больных и вакцинированных по состоянию на 3 ноября

Сегодня, 13:26:23 777 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: количество больных и вакцинированных по состоянию на 3 ноября

 В Житомирской области за минувшие сутки, 2 ноября, зарегистрировано 660 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Такие данные предоставил Житомирский областной лабораторный центр.

По состоянию на 3 ноября в Житомирской области 18 385 активных больных COVID-19. Наибольшее количество заболевших в городе Житомире, Новограде-Волынском и Житомирском районе.

Выздоровели за сутки 514 человек.



К сожалению, 2 ноября было сообщено о 30 летальных случаях.

В больницах Житомира по состоянию на утро 3 ноября – 602 человека. За сутки госпитализировали 60 пациентов.


 

Вакцинация на Житомирщине


За минувшие сутки в Житомирской области привито 9 935 человек, из которых - 7 752 первой дозой. Вторую дозу вакцины получили 2 183 человека.

С начала вакцинальной кампании в Житомирской области 336 433 человека привиты первой дозой вакцины, двумя дозами - 233 171 человек.



Тэги: Житомирская область, статистика, коронавирус, вакцинация
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