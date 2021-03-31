Рекордный показатель: за сутки на Житомирщине вакцинировали от COVID-19 почти тысячу человек

В Житомирской области набирает обороты вакцинальная кампания от COVID-19. Так, с начала кампании прививку получил 7771 человек, из которых 970 - за минувшие сутки, 30 марта. Об этом сообщает Департамент здравоохранения
Житомирской ОГА.
По информации Министерства здравоохранения Украины, в Украине всего привито против COVID-19 231 566 человек
, из которых 18 668 - за прошедшие сутки.
В Украине сейчас используют вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Но в ближайшее время к вакцинальной кампании будет привлечена и вакцина Sinovac Biotech
, которая недавно поступила в Украину и сейчас проходит лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Кроме того, Минздрав рассматривает вакцины против COVID-19 и других производителей, которые в дальнейшем планируют использовать для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
На сегодня в Житомирской области создано 15 мобильных бригад по иммунизации, а вакцинация проходит на базе пунктов прививок, которых в Житомирской области насчитывается 17.
По состоянию на 30 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека
.
Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами:
По состоянию на 31 марта в Житомирской области зафиксировали 18 336 активных больных коронавирусом
.
Ранее сообщалось, что в области есть несколько медучреждений, в которых работники не согласились вакцинироваться
.