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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 31 » 12:37:23

Рекордный показатель: за сутки на Житомирщине вакцинировали от COVID-19 почти тысячу человек

Вчера, 12:55:23 769 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рекордный показатель: за сутки на Житомирщине вакцинировали от COVID-19 почти тысячу человек

 В Житомирской области набирает обороты вакцинальная кампания от COVID-19. Так, с начала кампании прививку получил 7771 человек, из которых 970 - за минувшие сутки, 30 марта. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

По информации Министерства здравоохранения Украины, в Украине всего привито против COVID-19 231 566 человек, из которых 18 668 - за прошедшие сутки.

В Украине сейчас используют вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Но в ближайшее время к вакцинальной кампании будет привлечена и вакцина Sinovac Biotech, которая недавно поступила в Украину и сейчас проходит лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Кроме того, Минздрав рассматривает вакцины против COVID-19 и других производителей, которые в дальнейшем планируют использовать для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

На сегодня в Житомирской области создано 15 мобильных бригад по иммунизации, а вакцинация проходит на базе пунктов прививок, которых в Житомирской области насчитывается 17.

По состоянию на 30 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.

Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами:
 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19
  • через портал государственных услуг "Дія"

По состоянию на 31 марта в Житомирской области зафиксировали 18 336 активных больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в области есть несколько медучреждений, в которых работники не согласились вакцинироваться.
Тэги: коронавирус, Житомирская область, вакцинация
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Комментариев: 5
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:07:42, Вчера [Материал]

Німеччина вдруге призупиняє використання вакцини AstraZeneca - для людей до 60 років https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/31/7288481/

Кому лень перейти по ссылке, коротко:

Інститут Пауля Ерліха зареєстрував 31 випадок формування тромбів у мозку пацієнтів, які невдовзі перед тим були вакциновані. У всіх випадках, крім двох, це були жінки віком 20-63 роки. У 19 людей при цьому був дуже низький рівень тромбоцитів. Дев'ятеро померли.

Ангела Меркель заявила, що ці факти неможливо проігнорувати.

Це рішення є кардинальною зміною попередньої політики, за якою вакцину AstraZeneca, навпаки, планували для молодшого населення.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:12:28, Вчера [Материал]

Короновирус выпущен для того , чтобы вычистить не нужные профессии
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:35:26, Вчера [Материал]

Ба більше, його випустили рептілоїди, щоб вичистити слов'ян!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:15:04, Вчера [Материал]

потом придумают ковид паспорт и прощай свобода перемещения. А чиновники с радостью будут деребанить деньги налогоплательщиков.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 19:52:21, Вчера [Материал]

а в Йемене, с населением как на Украине за всё время "пандемии" ковидлой заболели всего 4 тыщи человек.
Они шприцевацца не собираюцца.....
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