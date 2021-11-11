Более 600 000 жителей Житомирской области сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

С начала вакцинальной кампании от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 624 717 человек. За минувшие сутки, 10 ноября, в Житомирской области сделали прививки 8 396 человек.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА
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Первую дозу вакцины получили 372 779 человек, полностью иммунизировано 251 938 человек.
- COVISHIELD – 17 291 (первая доза) и 0 (вторая доза);
- CORONAVAC – 145 243 (первая доза) и 94 458 (вторая доза);
- COMIRNATY – 132 557 (первая доза) и 83 286 (вторая доза);
- ASTRAZENECA – 47 125 (первая доза) и 44 361 (вторая доза);
- MODERNA – 30 555 (первая доза) и 29 831 (вторая доза).
По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты против COVID-19 11 844 730 человек, из которых 277 097 – за минувшие сутки 10 ноября.
В Житомире Центр массовой вакцинации
против COVID-19 действует в ТЦ ОЛДИ (ул. Михаила Грушевского, 5) и в здании бывшего Богунского районного совета (ул. Победы, 55).
Графики работы Центров вакцинации:
- понедельник-пятница: с 10:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- суббота: с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.