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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 11 » 11:25:40

Более 600 000 жителей Житомирской области сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

Сегодня, 11:25:40 475 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 600 000 жителей Житомирской области сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

 С начала вакцинальной кампании от COVID-19 в Житомирской области вакцинировано 624 717 человек. За минувшие сутки, 10 ноября, в Житомирской области сделали прививки 8 396 человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

Первую дозу вакцины получили 372 779 человек, полностью иммунизировано 251 938 человек.
 
  • COVISHIELD – 17 291 (первая доза) и 0 (вторая доза);
  • CORONAVAC – 145 243 (первая доза) и 94 458 (вторая доза);
  • COMIRNATY – 132 557 (первая доза) и 83 286 (вторая доза);
  • ASTRAZENECA – 47 125 (первая доза) и 44 361 (вторая доза);
  • MODERNA – 30 555 (первая доза) и 29 831 (вторая доза).

По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты против COVID-19 11 844 730 человек, из которых 277 097 – за минувшие сутки 10 ноября.



В Житомире Центр массовой вакцинации против COVID-19 действует в ТЦ ОЛДИ (ул. Михаила Грушевского, 5) и в здании бывшего Богунского районного совета (ул. Победы, 55).

Графики работы Центров вакцинации:
 
  • понедельник-пятница: с 10:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
Тэги: Житомирская область, вакцинация, коронавирус
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Комментариев: 2
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:07:21, Сегодня [Материал]

https://www.youtube.com/watch?v=WGx8UzZ6xZs
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:10:21, Сегодня [Материал]

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