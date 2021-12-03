За неделю в Житомирской области сделали более 40 тысяч прививок от COVID-19

По состоянию на сегодня в Житомирской области сделано 776 911 прививок от COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.
С начала вакцинальной кампании
на Житомирщине 419 040
человек привито первой дозой вакцины, двумя дозами – 357 781
человек.
За прошедшую неделю сделано более 40 тысяч прививок. Вчера в области сделали 5438 прививок от COVID-19, в том числе первой дозой 1607, второй дозой – 3831.
По информации Житомирской ОГА
, процент вакцинированных работников образования составляет – 84,3%, медицины – 90,6% и государственных служащих – 97,2%.
В стационарах области по состоянию на 3 декабря лечатся 1051 больных коронавирусом. Кислородную поддержку получают 765 человек. Под аппаратами ИВЛ – 48 больных.