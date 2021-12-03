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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 3 » 11:53:28

За неделю в Житомирской области сделали более 40 тысяч прививок от COVID-19

Сегодня, 11:53:28 373 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За неделю в Житомирской области сделали более 40 тысяч прививок от COVID-19

 По состоянию на сегодня в Житомирской области сделано 776 911 прививок от COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

С начала вакцинальной кампании на Житомирщине 419 040 человек привито первой дозой вакцины, двумя дозами – 357 781 человек.

За прошедшую неделю сделано более 40 тысяч прививок. Вчера в области сделали 5438 прививок от COVID-19, в том числе первой дозой 1607, второй дозой – 3831. 



По информации Житомирской ОГА, процент вакцинированных работников образования составляет – 84,3%, медицины – 90,6% и государственных служащих – 97,2%.

В стационарах области по состоянию на 3 декабря лечатся 1051 больных коронавирусом. Кислородную поддержку получают 765 человек. Под аппаратами ИВЛ – 48 больных.
Тэги: вакцинация, коронавирус, Житомирская область
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