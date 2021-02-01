Вакцинация от COVID-19 начнется в Житомирской области в феврале – ОГА

"Министерством здравоохранения разработана дорожная карта по вакцинации против COVID-19 и состоится из 5 этапов. В ближайшее время начнется первый этап - будут вакцинированы медицинские работники учреждений здравоохранения, работающие с коронавирусными больными, все работники лабораторий, которые проводят диагностику коронавирусной инфекции, все работники, в том числе и водители экстренной медицинской помощи, а также люди, находящиеся в специализированных учреждениях социальной защиты и работники этих учреждений. По информации Министерства здравоохранения в ближайшее время вакцина поступит в Украину, будет распределена по областям и в течение короткого промежутка времени мы сделаем прививки", - сказал Сергей Березовский.