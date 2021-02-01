Вакцинация от COVID-19 начнется в Житомирской области в феврале – ОГА

1 февраля в ОГА провели еженедельный итоговый брифинг по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией в Житомирской области. На брифинге, в частности, речь шла об этапах вакцинации жителей области от коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам начальника отдела департамента здравоохранения Сергея Березовского
, в ближайшее время вакцина против коронавирусной инфекции поступит в Украину и Житомирскую области и начнется первый этап вакцинации.
"Министерством здравоохранения разработана дорожная карта по вакцинации против COVID-19 и состоится из 5 этапов. В ближайшее время начнется первый этап - будут вакцинированы медицинские работники учреждений здравоохранения, работающие с коронавирусными больными, все работники лабораторий, которые проводят диагностику коронавирусной инфекции, все работники, в том числе и водители экстренной медицинской помощи, а также люди, находящиеся в специализированных учреждениях социальной защиты и работники этих учреждений. По информации Министерства здравоохранения в ближайшее время вакцина поступит в Украину, будет распределена по областям и в течение короткого промежутка времени мы сделаем прививки", - сказал Сергей Березовский.
Украина получит 117 000 доз вакцин Pfizer и BionTech
Первая партия вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX прибудет в Украину через две недели. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко
.
"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - сказал Иващенко.
Вакциной Pfizer, полученную в рамках программы COVAX, будут вакцинировать медработников. Кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac
. Об этом в интервью BBC News Украина
рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Такие температурные условия наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 000 Pfizer, хватит для врачей и социальных работников, приедет 100 000 доз, то только для врачей"
, - пояснил он.
Этапы вакцинации