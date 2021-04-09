Прививку от COVID-19 за 1,5 месяца получили меньше 13 000 жителей Житомирщины

С начала вакцинации, 24 февраля, прививку от COVID-19 в Житомирской области получили 12 731 человек, из которых 840 - за минувшие сутки. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.
Количество привитых по возрастному распределению:
- 18 - 20 лет: 159
- 20 - 39 лет: 3720
- 40 - 49 лет: 2904
- 50 - 59 лет: 2678
- 60 - 69 лет: 2060
- 70 - 79 лет: 887
- 80 лет и старше: 323
Количество вакцинированных мужчин - 6637, женщин - 6094.
Согласно с этапами иммунизации от COVID-19 вакцинированы:
1 этап
- работники учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 - 1143 человека;
- работники экстренной медицинской помощи, включая водителей - 181 человек.
2 этап
- работники других учреждений здравоохранения, которые не оказывают помощь больным COVID-19 - 1275 человек;
- работники первичной медицинской помощи - 878 человек;
- работники системы общественного здоровья (РЦГЗ, другие работники лабораторных центров Минздрава Украины, лабораторий и т.п.) - 234 человека;
- работники ведомственных учреждений здравоохранения - 110 человек;
- работники частных учреждений здравоохранения - 497 человек;
- работники социальной сферы, включая социальных работников - 825 человек.
3 этап
- работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, Госпогранслужба, военнослужащие ВСУ, МВД) - 3032;
- учителя и другие работники сферы образования - 726.
По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала прививочной кампании в Украине привито против коронавируса 353 147 человек, из которых 18 569 - за минувшие сутки 8 апреля.
По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.
Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами: