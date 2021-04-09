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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 9 » 15:12:26

Прививку от COVID-19 за 1,5 месяца получили меньше 13 000 жителей Житомирщины

Сегодня, 15:33:26 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прививку от COVID-19 за 1,5 месяца получили меньше 13 000 жителей Житомирщины

 С начала вакцинации, 24 февраля, прививку от COVID-19 в Житомирской области получили 12 731 человек, из которых 840 - за минувшие сутки. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

Количество привитых по возрастному распределению:
 
  • 18 - 20 лет: 159
  • 20 - 39 лет: 3720
  • 40 - 49 лет: 2904
  • 50 - 59 лет: 2678
  • 60 - 69 лет: 2060
  • 70 - 79 лет: 887
  • 80 лет и старше: 323

Количество вакцинированных мужчин - 6637, женщин - 6094.

Согласно с этапами иммунизации от COVID-19 вакцинированы:
 

1 этап

 
  • работники учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 - 1143 человека;
  • работники экстренной медицинской помощи, включая водителей - 181 человек.


2 этап

 
  • работники других учреждений здравоохранения, которые не оказывают помощь больным COVID-19 - 1275 человек;
  • работники первичной медицинской помощи - 878 человек;
  • работники системы общественного здоровья (РЦГЗ, другие работники лабораторных центров Минздрава Украины, лабораторий и т.п.) - 234 человека;
  • работники ведомственных учреждений здравоохранения - 110 человек;
  • работники частных учреждений здравоохранения - 497 человек;
  • работники социальной сферы, включая социальных работников - 825 человек.


3 этап

 
  • работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, Госпогранслужба, военнослужащие ВСУ, МВД) - 3032;
  • учителя и другие работники сферы образования - 726.

По информации Министерства здравоохранения Украины, с начала прививочной кампании в Украине привито против коронавируса 353 147 человек, из которых 18 569 - за минувшие сутки 8 апреля.

По состоянию на 8 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.

Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами:
 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19
  • через портал государственных услуг Дія

Тэги: вакцинация, коронавирус, Житомирская область
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