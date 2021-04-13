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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 13 » 15:49:39

Житомирская область получила несколько тысяч доз китайской вакцины CoronaVac

Вчера, 16:04:39 802 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область получила несколько тысяч доз китайской вакцины CoronaVac

 Житомирская область 13 апреля получила первую партию (5320 доз) китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Прививки новой вакциной начнут делать с завтрашнего дня. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"С завтрашнего дня на Житомирщине начнутся первые прививки приоритетных групп зарегистрированной вакциной производства компании Sinovac Biotech Ltd. По распределению Министерства здравоохранения, наш регион уже получил 5320 доз. Профильное министерство закончило все процессы проверки и лабораторный контроль вакцины", – написал глава ОГА.


Первую партию вакцины Coronavac будут использовать для вакцинации от COVID-19:
 
  • людей с маломобильных групп населения и тех, кто за ними ухаживает;
  • работников образования, привлеченных к проведению ВНО.



"CoronaVac - это традиционная инактивированная вакцина на основе ослабленного вируса. Преимущество этого препарата заключается в том, что он поступил в однодозовых флаконах, поэтому во время использования нет остатков. Условия хранения подобные Covishield/AstraZeneca, которая поступила в конце февраля – 2-8 градусов обязательного температурного режима", – добавил Бунечко.

По состоянию на 13 апреля вакцинировали в Житомирской области 14081 человека. Прививки делали индийской вакциной Covishield.

Тэги: вакцина, Житомирская область, коронавирус, вакцинация
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Комментариев: 4
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 18:16:36, Вчера [Материал]

такими темпами до 2030 року вакцинують усіх, я вважаю, молодці!
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 18:22:40, Вчера [Материал]

Закупают вакцину, от которой все страны в мире отказываются! А на Украину можно поставлять это дерьмо!!!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:36:12, Вчера [Материал]

интересно, сколько из этих 14000 уже покойники....
ОЧЕНЬ
4 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 01:29:27, Сегодня [Материал]

Общался с одним военным , так он сказал что чуть кони не двинул от ихней вакцинации !
Пусть уроды из правительства на своих детях эксперементы ставят !
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