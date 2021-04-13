Житомирская область получила несколько тысяч доз китайской вакцины CoronaVac

Житомирская область 13 апреля получила первую партию (5320 доз) китайской вакцины против коронавируса CoronaVac. Прививки новой вакциной начнут делать с завтрашнего дня. Об этом сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко
.
"С завтрашнего дня на Житомирщине начнутся первые прививки приоритетных групп зарегистрированной вакциной производства компании Sinovac Biotech Ltd. По распределению Министерства здравоохранения, наш регион уже получил 5320 доз. Профильное министерство закончило все процессы проверки и лабораторный контроль вакцины", – написал глава ОГА.
Первую партию вакцины Coronavac
будут использовать для вакцинации от COVID-19:
"CoronaVac - это традиционная инактивированная вакцина на основе ослабленного вируса. Преимущество этого препарата заключается в том, что он поступил в однодозовых флаконах, поэтому во время использования нет остатков. Условия хранения подобные Covishield/AstraZeneca, которая поступила в конце февраля – 2-8 градусов обязательного температурного режима"
- людей с маломобильных групп населения и тех, кто за ними ухаживает;
- работников образования, привлеченных к проведению ВНО.
, – добавил Бунечко.
По состоянию на 13 апреля вакцинировали в Житомирской области 14081 человека. Прививки делали индийской вакциной Covishield.