Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16.03.2021    04:11:23
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 15 » 21:38:42

Главный санитарный врач заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield

Вчера, 21:39:42 541 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Главный санитарный врач заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусной болезнью. Ранее он получил первую дозу вакцины Covishield. Об этом он написал в Facebook.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - пояснил главный санврач.

По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе", - отметил заместитель министра здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что будет находиться на больничном до отсутствия:

  • клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;
  • клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты забора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования;
  • клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.


Напомним, 2 марта замглавы Минздрава получил прививку от коронавируса. Ляшко был привит COVID-вакциной Oxford AstraZeneca (Covishield).

Первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, вакцину от коронавируса ввели и президенту Владимиру Зеленскому. Его вакцинировали на Донбассе.

Тэги: Covishield, covid-19, вакцина, вакцинация, коронавирус
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus