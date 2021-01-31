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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Январь » 31 » 23:16:14

Половина украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. И даже бесплатно

Сегодня, 23:36:14 54 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Половина украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. И даже бесплатно

52% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если прививки будут бесплатными. Такие результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января

"Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, – 39%, не готовы – 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться – 43% (не готовы – 52%)", - говорится в сообщении соцгруппы.

 Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках

Социологи отмечают, что поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%). Вместе с тем немного возросло количество тех, кто готов привиться платной вакциной.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.
 

 Противников вакцинации относительно больше среди представителей

Исследование проходило 14-16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Предыстория:

  • В ноябре 55% украинцев заявляли, что готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, 40% – не готовы.
  • "Украинская правда" также проводила собственный опрос относительно готовности украинцев сделать прививку против COVID-19. Среди читателей "УП" 69,55% тех, кто принял участие в опросе, намерены делать прививки, 22,82% – нет. Еще почти 8% затруднились или отказались ответить на этот вопрос.
Тэги: медицина, вакцина, коронавирус, прививки, covid-19, опрос
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