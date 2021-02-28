Вакцинация от коронавируса: названы реальные риски летального исхода

От вакцины против коронавируса можно умереть, но вероятность невероятно низкая. Летальные случаи фиксируются в случае наличия у людей хронических болезней в тяжелом состоянии. В целом риск для жизни и здоровья пациента исчисляется в десятитысячных долях одного процента. Такое заявление сделала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

По словам эксперта, именно неправильное использование методов вакцинации, а также пренебрежение противопоказаниями могут привести к возникновению побочных эффектов.

"Например, могут быть случаи, когда медсестра вводит препарат подкожно, тогда как его надо вводить внутримышечно. Но в данной ситуации большинство летальных случаев, которые фиксируются во время этого периода вакцинации в мире – это преимущественно тяжелое состояние, хронические больные. Но если посмотреть мировую статистику – это будет четыре десятитысячных одного процента. Вероятность побочных реакций очень невелика", – отметила Скалецкая.

Также экс-глава Минздрава оценила темпы вакцинации в Украине.

"Если говорить о первом этапе вакцинации – на сегодня это 300 тыс. населения, и если в день хотя бы по 30 тыс., 15 тыс. вакцинировать, мы можем довольно быстро это сделать. К сожалению, у нас сейчас по 1,5 тыс. Если мы будем двигаться такими темпами и далее, возникнет вопрос, как вакцинировать остальное население. Либо это первые, пробные дни, и дальше темп вырастет хотя бы до 15 тыс. в день. 1,5 тыс. – это очень мало", – сказала она.

Ученые назвали главную опасность прививок

В мире начинается третья волна пандемии коронавируса. Ученые твердят, что нововыявленный южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса намного более заразные, чем первые формы этого вируса. При чем, чем дольше существует инфекция, тем она быстрее мутирует. А вакцинация может ему в этом помочь. Что сейчас происходит с заболеваемостью в мире и о чем предупреждают ученые – читайте ниже. Об этом говорится в немецком издании Spiegel International.

Что происходит с заражаемостью в разных странах

Текущие меры недостаточны для остановки экспоненциального распространения новых вариантов, считает физик Мейер-Германн. Он проанализировал все возможные предположения относительно новых вариантов. Дополнительно, рассчитал, как они могут повлиять на развитие инфекций в дальнейшем.

В Израиле ученые пришли к выводу, что вирус может избежать даже агрессивной кампании по вакцинации. Есть подозрение, что он теперь атакует детей, подростков и молодых людей (в Израиле, больше 50 тысяч случаев, больше чем в первых двух волнах). Иерусалим теперь хочет вакцинировать и детей до 16 лет, став первой такой страной.

В Италии по данным исследования зараженных в городе Корцано, около 60% зараженных новым вариантом – дети начальной школы. Австрия добавляет, что они заражаются на одном уровне со взрослыми.

Институт Роберта Коха, немецкий центр по контролю заболеваний, сообщал данные, которые быстро менялись. Сначала доля британского варианта составляла в Германии менее 5,6%. Через неделю она выросла до 11,2%, затем – до 20%.

По последним данным британская версия коронавируса очень заразна. 10 инфицированных могут передать вирус 13 другим. Оценить таким образом заразность южноафриканского или американского штамма пока сложно.

"Таким образом, количество случаев удваивается каждые две недели", – объясняет физик Виола Призман.



Динамика заражаемости коронавирусом в сутки во всем мире (скриншот: worldometers.info)



Вакцина ускорит эволюцию коронавируса

Бразильский и южноафриканский варианты способны привести к развитию болезни у тех людей, которые ранее перенесли "обычный" коронавирус. Кроме того, эффективность вакцины против этих штаммов существенно ниже.

Специалисты считают, что ослабление карантинных ограничений только способствует распространению новых вариантов мутаций. И с каждой репликацией, есть угроза появления нового штамма. В большинстве своем, они не вредят людям, но некоторые – очень опасны или даже более устойчивы к вакцинам. Но опасность не только в этом, предупреждают эпидемиологи.

"На самом деле, есть парадокс: чем больше людей вакцинировано, тем больше шанс появления новых вариантов, к которым вакцины будут не так эффективны. И это может ускорить эволюцию вируса. Вирусы эволюционируют, чтобы выжить, это совершенно естественный процесс. Если этого не принимать и не признавать, вы никогда не будете с ними эффективно бороться", – предупредил инфекционист из Дублина Патрик Меллон.

