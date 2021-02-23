В Украину прилетел самолет с первой партией вакцины от COVID-19

В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний. Об этом сообщил в Facebook
министр здравоохранения Максим Степанов.
"Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно с первым этапом вакцинации"
, - написал Степанов.
Что известно о вакцине Covishield
Разработчиками этой вакцины является Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, речь идет о той же "оксфордской" вакцине, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В отличие от вакцины AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом и которую ВОЗ позволила к использованию в мире, индийский препарат еще не лицензирован в Европе.
Вакцина Covishield вводится внутримышечно - две дозы по 0,5 мг с интервалом в 28 дней. Разработчики утверждают, что эта вакцина приводит не только к появлению антител против коронавируса, но и к появлению Т-лимфоцитов, которые могут сыграть решающую роль в борьбе с COVID-19.
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