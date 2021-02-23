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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 23 » 12:14:48

В Украину прилетел самолет с первой партией вакцины от COVID-19

Вчера, 12:31:04 795 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украину прилетел самолет с первой партией вакцины от COVID-19

 В Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India. Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"Грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно с первым этапом вакцинации", - написал Степанов.


 

Что известно о вакцине Covishield


Разработчиками этой вакцины является Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, речь идет о той же "оксфордской" вакцине, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В отличие от вакцины AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом и которую ВОЗ позволила к использованию в мире, индийский препарат еще не лицензирован в Европе.

Вакцина Covishield вводится внутримышечно - две дозы по 0,5 мг с интервалом в 28 дней. Разработчики утверждают, что эта вакцина приводит не только к появлению антител против коронавируса, но и к появлению Т-лимфоцитов, которые могут сыграть решающую роль в борьбе с COVID-19.
 

Вакцинация на Житомирищине


Житомирская область одной из первых в Украине получит вакцину от коронавируса.

В Житомирской ОГА уже разработали логистику и отработали процесс принятия вакцины и ее распространения. Шесть бригад медиков ежедневно смогут вакцинировать 800 человек.
Тэги: коронавирус, вакцина, вакцинация
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Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:57:10, Вчера [Материал]

Ну что, кролики, готовы прививаться?)))
RaID
2 Сергій (RaID)   • 19:02:29, Вчера [Материал]

Обережно не впадіть з краю землі.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:49:02, Вчера [Материал]

а чего туркишами, мрия на завелась?
или Эпицентр пожлобился...
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