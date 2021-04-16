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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 16 » 15:37:15

Украина получила первую партию вакцины Pfizer: 18 апреля ее привезут на Житомирщину

Вчера, 15:44:15 516 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина получила первую партию вакцины Pfizer: 18 апреля ее привезут на Житомирщину

 16 апреля Украина получила первые вакцины против коронавируса Pfizer в рамках механизма COVAX - инициативы мировой солидарности разных стран относительно глобального доступа к вакцинам.

В Минздраве отмечают, что Украина получила 117 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech бесплатно.

Эта поставка вакцины будет использована, в первую очередь, для прививки персонала и жителей домов престарелых. А затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
 

"Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины", - информирует Минздрав.



 

Прививки вакциной Pfizer начнут делать 18 апреля


По информации центра общественного здоровья, 17 апреля 29250 доз вакцины направятся с национального склада в регионы - по 1170 доз в каждую из областей и г. Киев. Вместе с вакцинами будут развозить раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech начнут делать в Украине 18 апреля 2021 года в Киевской области. В остальных регионах вакцинация препаратом стартует 19 апреля.

За сутки 15 апреля в Украине привито 13529 человек. С начала прививочной кампании в Житомирской области прививки получили 16205 человек, в Украине привито всего 432824 человека.

Тэги: украина, вакцинация, коронавирус, вакцина
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