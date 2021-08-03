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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 3 » 08:49:03

В Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан

Сегодня, 08:49:03 889 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан

 Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Об этом в Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").
 

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздраве уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - написал Радуцкий.


По его словам, в Украине сейчас достаточно вакцин для иммунизации.
 

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на прошлой неделе более 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих", - написал он.


Радуцкий добавил, что "теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса".


Вакцинация на Житомирщине


По состоянию на 2 августа от COVID-19 в Житомирской области было вакцинировано 179 112 человек.

Вакциной COVISHIELD - 17 291 (первая доза) и 0 (вторая доза), вакциной CORONAVAC - 44 358 (первая доза) и 17 817 (вторая доза), вакциной COMIRNATY - 31 179 (первая доза) и 19 449 (вторая доза), вакциной ASTRAZENECA - 10 944 (первая доза) и 23 704 (вторая доза), вакциной MODERNA - 14 367 (первая доза) и 3 (вторая доза).

Тэги: коронавирус, вакцинация, украина
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