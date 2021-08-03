В Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздраве уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - написал Радуцкий.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на прошлой неделе более 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих", - написал он.