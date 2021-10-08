Обязательная вакцинация: педагогов и чиновников, которые не сделают прививки, отстранят от работы

Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых прививки против коронавируса являются обязательными. Он вступит в силу через месяц после публикации. Об этом говорится на сайте Минздрава
.
Согласно приказу, сделать прививки от коронавируса обязательно должны работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - не вакцинированы. Это решение призвано защитить жизни и здоровья украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не будут привиты против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы
.
По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, следующими список вакцинации пополнят работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.