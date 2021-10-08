Обязательная вакцинация: педагогов и чиновников, которые не сделают прививки, отстранят от работы

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - не вакцинированы. Это решение призвано защитить жизни и здоровья украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.