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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 8 » 08:35:42

Обязательная вакцинация: педагогов и чиновников, которые не сделают прививки, отстранят от работы

Сегодня, 08:35:42 454 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обязательная вакцинация: педагогов и чиновников, которые не сделают прививки, отстранят от работы

 Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых прививки против коронавируса являются обязательными. Он вступит в силу через месяц после публикации. Об этом говорится на сайте Минздрава.

Согласно приказу, сделать прививки от коронавируса обязательно должны работники:
 
  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
 

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - не вакцинированы. Это решение призвано защитить жизни и здоровья украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.


Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не будут привиты против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, следующими список вакцинации пополнят работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.
Тэги: Минздрав, вакцинация, украина, коронавирус
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Комментариев: 1
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 09:07:58, Сегодня [Материал]

А якщо людина нещодавно перехворіла, навіщо їй зараз колоти вакцину?
Особисто я вакцинувався, але проти примусової вакцинації.
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