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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 26 » 10:27:04

Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных против COVID-19

Сегодня, 10:27:04 340 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных против COVID-19

 Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускает, что люди с сертификатами вакцинации против коронавируса смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.

Об этом Ляшко сказал на брифинге 25 августа, передает "Украинская Правда".
 

"МОЗ говорит не о смягчении (для вакцинированных в случае жесткого локдауна – ред.). Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности в случае, если... Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты. Нам проще, мы можем брать опыт стран ЕС и США – посмотреть, что работает, что не работает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал Министр здравоохранения Украины.


Ляшко добавил, что власти будут стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам нужно позаботиться о себе и родных – и провакцинироваться, особенно перед осенним периодом.

По поводу темпов иммунизации Ляшко сказал, что европейские страны на пик вакцинации выходили 4 месяца, после чего еще 2-3 месяца держались на "плато", а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации и сейчас вышла на миллион прививок в неделю.

По состоянию на 26 августа в Житомирской области 170 043 человека получили первую дозу вакцины, 105 180 человек получили вторую дозу и полностью вакцинированы.
Тэги: коронавирус, вакцинация, украина
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:57:53, Сегодня [Материал]

.....Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты.....

сравнил хер с пальцем. Дай нашим людям такой уровень жизни и поддержку государства как у них, и тогда предлагай свои всраные привилегии.
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