Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных против COVID-19

"МОЗ говорит не о смягчении (для вакцинированных в случае жесткого локдауна – ред.). Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности в случае, если... Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты. Нам проще, мы можем брать опыт стран ЕС и США – посмотреть, что работает, что не работает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал Министр здравоохранения Украины.