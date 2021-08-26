Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных против COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускает, что люди с сертификатами вакцинации против коронавируса смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.
Об этом Ляшко сказал на брифинге 25 августа, передает "Украинская Правда
".
"МОЗ говорит не о смягчении (для вакцинированных в случае жесткого локдауна – ред.). Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемиологической опасности в случае, если... Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить туда, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты. Нам проще, мы можем брать опыт стран ЕС и США – посмотреть, что работает, что не работает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал Министр здравоохранения Украины.
Ляшко добавил, что власти будут стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам нужно позаботиться о себе и родных – и провакцинироваться, особенно перед осенним периодом.
По поводу темпов иммунизации Ляшко сказал, что европейские страны на пик вакцинации выходили 4 месяца, после чего еще 2-3 месяца держались на "плато", а Украина в июне начала активно наращивать темп иммунизации и сейчас вышла на миллион прививок в неделю.
По состоянию на 26 августа в Житомирской области 170 043 человека получили первую дозу вакцины, 105 180 человек получили вторую дозу и полностью вакцинированы.