В Украине началась вакцинация от коронавируса: первым прививку получил врач из Черкасс

"На первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидным больным, на II - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники), на III - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях, на IV этапе - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. V этап - все другие категории населения", - говорится в сообщении.