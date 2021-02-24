В Украине началась вакцинация от коронавируса: первым прививку получил врач из Черкасс

В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Индийскую вакцину Covishield получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.
Об этом написал в Фейсбуке
председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.
По словам председателя ОГА, "как и в целом по Украине, у нас будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины - от +2° до +8°С"
.
Скичко подчеркнул, что вакцинация против коронавируса является добровольной и бесплатной. Она состоится в пять этапов.
"На первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидным больным, на II - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники), на III - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях, на IV этапе - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. V этап - все другие категории населения", - говорится в сообщении.
В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабмина отметил, что сегодня вакцинация начинается в 7 регионах, в том числе и на Житомирщине
.
"В Черкассах у нас уже 10 человек провакцинировано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко. Уже она (вакцинация - ред.) планово пошла. В семи регионах она сегодня начинается, полностью согласно нашему утвержденному плану", - сказал Степанов.
По состоянию на 16:00 на сайтах Житомирской ОГА и горсовета Житомира отсутствует информация о получении вакцины и старте вакцинации.
Фото: Макс Требухов