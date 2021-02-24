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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 24 » 16:25:16

В Украине началась вакцинация от коронавируса: первым прививку получил врач из Черкасс

Сегодня, 16:45:16 441 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине началась вакцинация от коронавируса: первым прививку получил врач из Черкасс

 В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Индийскую вакцину Covishield получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Об этом написал в Фейсбуке председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

По словам председателя ОГА, "как и в целом по Украине, у нас будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины - от +2° до +8°С".

Скичко подчеркнул, что вакцинация против коронавируса является добровольной и бесплатной. Она состоится в пять этапов.
 

"На первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидным больным, на II - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработники), на III - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, полиции, в образовательных учреждениях, на IV этапе - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. V этап - все другие категории населения", - говорится в сообщении.


В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабмина отметил, что сегодня вакцинация начинается в 7 регионах, в том числе и на Житомирщине.
 

"В Черкассах у нас уже 10 человек провакцинировано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко. Уже она (вакцинация - ред.) планово пошла. В семи регионах она сегодня начинается, полностью согласно нашему утвержденному плану", - сказал Степанов.


По состоянию на 16:00 на сайтах Житомирской ОГА и горсовета Житомира отсутствует информация о получении вакцины и старте вакцинации.





Фото: Макс Требухов
Тэги: вакцинация, украина, коронавирус
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:54:57, Сегодня [Материал]

судя по беглому поиску врача не уговорили, обошлись "мэдыком"
стоматолог - реаниматолог, волонтёроактивист, консультант ПС, короче полный набор.
тушки не жалко.....
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 17:08:32, Сегодня [Материал]

дебилов не жалко!))
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 17:24:45, Сегодня [Материал]

Ну шо, Украина, таки, стала полигоном для испытания вакцины производства Индии. И первыми - врачи, шобы уже, таки, окончательно уничтожить медицинский персонал на Украине.
Слава Украине! Гомосексуальным дебилам слава!
Gerhadriger
4 Dark (Gerhadriger)   • 17:42:30, Сегодня [Материал]

Почему на фото не Степанов, не Зеленский, Шмыгаль? Где пафосное вкалываение себе вакцины, а потом пересічним людям?
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